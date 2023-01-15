رابطة الأندية: السوبر المصري لن يقام في الإمارات

قال عامر حسين، عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، إن درجة الحرارة المرتفعة في أبوظبي خلال الصيف تمنع إقامة مباراة السوبر المحلي المقبلة.

وأضاف عامر حسين لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى: "هناك أمور كثيرة تتحكم في موعد مباراة السوبر منها جانب تسويقي وظروف مباريات وارتباطات".

وأكد عامر حسين، أنه حتى الآن لم يتم اختيار أو تحديد موعد لمباراة السوبر المحلي.

وعن مشاركة الأهلي في كأس العالم، قال عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية ، إن مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية لم تكن موضوعة بأجندة الدوري.

وأضاف عامر حسين: "بالتأكيد هذا الأمر سيؤثر على سير المسابقة، سيكون هناك مؤجلات للنادي الأهلي ستؤخر موعد ختام الدوري".

وأكمل: "ننتظر موقف الأهلي في البطولة ولأي الأدوار سيصل إليها.. ولو الأهلي وصل إلى نهائي كأس مصر للموسم الماضي لن يلعب النهائي في موعده المحدد سلفا".

وعن إقامة مباريات بيراميدز في النهار، قال: "بيراميدز لعب 5 مباريات في النهار منهم 4 مباريات كان يلعب في نفس اليوم الأهلي والزمالك، وهناك أمور تسويقية وقناة ناقلة للدوري لديها إعلانات والأمور يتحكم بها جانب تسويقي وجماهيري.. وتعديل موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر الأخيرة كان من ضمن 9 مباريات تم تعديل مواعيدهم".