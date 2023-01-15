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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. الزمالك يطلب عودة محمود شبانة من سموحة

محمود شبانة
محمود شبانة

أكد الإعلامي سيف زاهر أن نادي الزمالك طلب رسميا عودة لاعبه محمود شبانه المعار إلي فريق سموحة. 

وأضاف زاهر خلال تصريحاته عبر برنامجه على أون تايم سبورت: “الزمالك أرسل جواب رسمي لنادي سموحة يطلب عودة محمود شبانه بعد مباراة الموج الأزرق أمام النادي الأهلي، وهي الأخيرة للاعب مع الفريق السكندري”. 

استعدادات الزمالك لمواجهة بيراميدز في الكأس 


حرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تخصيص فقرة لتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الترجيح خلال مران أمس السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في كأس مصر.

وجاء التركيز على ركلات الجزاء قبل مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، تحسبا للجوء لها في حال انتهاء المباراة بالتعادل.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني على الاجتماع باللاعبين أثناء التقسيمة لشرح بعض الأمور الفنية المطلوب تنفيذها، وقرر العودة لمواصلة التقسيمة وتنفيذ الجوانب التي شرحها للاعبين.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في كأس مصر.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات خاصة لتقوية العضلات باستخدام أدوات الجيمانيزيوم، التي تم استقدامها داخل ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. 

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