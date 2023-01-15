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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلاسيكو الأرض.. مواعيد مباريات اليوم 15-1-2022 والقنوات الناقلة

كرة قدم
كرة قدم

تقام اليوم الأحد 15 - 1 - 2023 عدة مباريات هامة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، كما تقام مباراة في الدوري النجليزي بين أرسنال وتوتنهام.

 

نهائى كأس السوبر الإسباني .. موعد كلاسيكو الأرض 


ريال مدريد vs برشلونة – الساعة 9 مساءً - قناة SSC1 HD  

 

الدوري الإنجليزي 
نيوكاسل يونايتد  vs فولهام – الساعة 4 عصرا - قناةbeIN Sports 2 HD Premium          

تشيلسي vs كريستال بالاس – الساعة 4 عصرا - قناةbeIN Sports 1 HD Premium

توتنهام هوتسبير vs آرسنال – الساعة 6:30 مساء - قناةbeIN Sports 1 HD Premium

 

 الدوري الإسباني 

ألميريا vs أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء - قناةbeIN Sports HD 1                          

خيتافي vs إسبانيول  - الساعة 3 عصرا - قناةbeIN Sports HD 1                    

 

 

الدوري الإيطالي
ساسولو vs لاتسيو – الساعة 1:30 ظهرا - قناة AD SPORTS Premium 1    

تورينو vs سبيزيا    – الساعة 4 عصرا - قناةAD SPORTS Premium 1  

أودينيزي vs بولونيا – الساعة 4 عصرا      

أتلانتا vs ساليرنيتانا – الساعة 7 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1        

روما  vs فيورنتينا – الساعة 9:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1                      

 

الدوري الفرنسي  

رين  vs باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساء

موناكو  vs اجاكسيو – الساعة 6 مساء  
ليل vs تروا – الساعة 2 ظهرا              

أنجيه vs كليرمون فوت 63 – الساعة 4 عصرا              

مونبلييه vs نانت “ مصطفي محمد ”  – الساعة 4 عصرا            

ستاد ريمس vs نيس – الساعة 4 عصرا                

تولوز vs ستاد بريست 29 – الساعة 4 عصرا        

 

الدوري التركي
عمراني سبور vs اسطنبول سبور – الساعة 12:30 ظهرا          

قاسم باشا vs فاتح قرا جمرك – الساعة 3 عصرا    

جازينتاب vs  فناربخشة – الساعة 6 مساء

 

الدوري السعودي

الهلال  vs العدالة – الساعة 5 مساء - قناة ssc

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كلاسيكو الأرض.. مواعيد مباريات اليوم 15-1-2022 والقنوات الناقلة

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