محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة الخصوص

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المخطط التفصيلي لمدينة الخصوص ، والذي قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداده وتم اعتماده من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بقرار رقم 3/33475 الصادر في 30 نوفمبر 2020.

وذلك بعد اعتماد الحيز العمراني للمدينة من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 36 لسنة 1993 بمسطح 1486 فدان، وقد تم أيضا إعداد المخطط بمعرفة المكتب الاستشاري من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة التنمية المحلية ، والذي من المقرر أن يتم العمل به عقب صدور القرار التنفيذي من المحافظة في هذا المجال، وجاء ذلك بحضور المهندسة منال زين العابدين مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

أكد المحافظ على أهمية هذه الخطوة ، الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي للمدينة، والذي يهدف إلى الحفاظ علي الأراضي الزراعية من التعدي، والحد من النمو العشوائي بمناطق الامتداد العمراني لتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة ، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم و المشروعات التنموية المقترح تنفيذها.



وشدد المحافظ على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة ، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 .