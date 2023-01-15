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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الكهرباء: إنشاء عدة محطات بسيناء للقضاء على تذبذب التيار

صدى البلد

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه سيتم إنشاء عدد من المحطات بمدن محافظة شمال سيناء، للقضاء على مشكلة تذبذب التيار الكهربائي التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، سعيا لوصول كمية الكهرباء المنتجة بشمال سيناء إلى 700 ميجاوات.

وأضاف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه خلال السنوات الماضية فى سيناء، كانت هناك محطات كهرباء بقدرة 70 ميجاوات بالمحطة البخارية بالعريش، وفي إطار المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة حاليا ضمن استراتيجية تنمية سيناء أصبح هناك مشروع عملاق في قطاع الكهرباء بالمحافظة، بعد إنشاء وحدتين غازيتين بالمحطة البخارية، بخلاف محطتين بالعريش بطاقة 175 ميجاوات لكل منهما، ومحطتين أخريين بطاقة 40 ميجاوات لكل منهما، ومحطة الشلاق بالشيخ زويد، والتي تضم 4 محولات بطاقة 40 ميجاوات لكل محول؛ وهو ما يعني إضافة حوالي 600 ميجاوات للكهرباء، لافتا إلى أن محطة الشيخ زويد تستهدف تغذية مدينتي الشيخ زويد ورفح.

من جانبه، قال مصطفى مدكور، رئيس  الشركة التى  قامت بتنفيذ محطة الشلاق، إنه تم الانتهاء منها في وقت قياسي بأعلى المعايير العالمية، كما تم تنفيذ محطتي محولات المساعيد والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء ضمن العديد من المشروعات التي تقوم بتنفيذها بالتعاون مع وزارة الكهرباء وبمعدلات إنجاز تفوق المتوقع، حيث تم إنشاء المحطتين في زمن قياسي وصل إلى 16 شهراً بدلاً من 3 سنوات. 

وكشف مدكور عن مشروعات جديدة تقوم بها المجموعة لدعم سيناء منها محطة كهرباء بحر البقر وعيون موسى.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد أمس، السبت، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محطة محولات كهرباء الشلاق خلال زيارتهم لسيناء.

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