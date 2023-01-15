رئيس جامعة عين شمس عن أول حالة زراعة رئة في مصر : بدأنا بالأصعب وحققنا نجاحا

أكد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس أن إجراء أول حالة زراعة رئة من متبرع حى في مستشفيات الجامعة تعد إنجازا ضخما.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم لعائلة “سحر” أول حالة لزراعة الرئة ممن متبرع حي في مصر والمتبرعين بمقر الجامعة بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات وتكريمهم.

وأعلن الدكتور محمود المتيني، أن ما تحقق يعتبر إنجاز ضخم، ويعتبر فتحا كبيرا بعد مرحلة لها مجهود عظيم، فهذا العملية تعتبر خطوة في عمليات زراعة الأعضاء التي بدأت في مصر منذ عشرات السنين.

وأوضح الدكتور محمود المتيني، أن جامعة عين شمس بدأت بالحالات الأصعب لان جامعة عين شمس دائما لها سبق في الخدمة الطبية التي تمت في مصر هي الأولى في الشرق الأوسط والوطن العربي، مؤكدا ان مصر يوجد بها أطباء رائدين في ذلك المجال، وهذه العملية هي الأولى في الوطن العربى، وفى إفريقيا والشرق الأوسط، لأن العملية تمت من متبرع حي، وليس متوفيا.

ووجه الدكتور محمود، خالص العزاء باسم الجامعة والفريق الطبي لمستشفيات جامعة عين شمس، لأسرة المتوفية ووصفها بأنها أسرة مصرية أصيلة مترابطة، بما فيهم البطلة سحر والاخوة المتبرعين وهذا يؤكد أصالة الروابط الاسرية وهذا ما نتمناةهمن جميع الأسر.

وقال رئيس جامعة عين شمس، إن برنامج زراعة الرئة من متبرع حى الذى تتبناه الجامعة نجح بصورة مبدئية، مؤكدًا استمرار البرنامج فى مستشفيات جامعة عين شمس خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل برنامج زراعة الرئة

-يوم 14 ديسمبر الماضي، خضعت سحر التي تقارب الثلاثين من عمرها للعملية الأولى من نوعها داخل مستشفى عين شمس التخصصي في القاهرة، حيث تبرع شقيقاها بفصي رئة.

-أجريت الجراحة داخل 3 غرف عمليات بالتوازي بحضور أطباء من 13 تخصصا، أبرزها أمراض الصدر وجراحة الصدر والتخدير والقلب والأوعية الدموية.

-يوم 29 ديسمبر، أعلنت جامعة عين شمس نجاح عملية زراعة الرئة رسميا بعد فصل جهاز الإرواء الطبي.

-شهدت حالة سحر تدهورا بعد رفض الجسم للرئة الجديدة قبل أن تتوفى لاحقا مطلع يناير الجاري.

-اجتمع رئيس جامعة عين شمس مع الفريق الطبي وأكد ضرورة استكمال مسار برنامج زراعة الرئة دون تعطيل.

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