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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ننشر كراسة شروط أراضى الإسكان المتوسط ب4 مدن جديدة

صدى البلد

طرحت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ، صباح اليوم الأحد، كراسات شروط حجز قطع الأراضى المتوسطة فى 4 مدن جديده وهي سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، قنا الجديدة، بنى سويف الجديدة، وذلك ضمن الطرح التكميلي للأراضى.

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اليوم..بدء تسليم وحدات الحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة

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بمقدم 70 ألف جنيه.. طرح جديد لوزارة الإسكان اليوم والحجز بالأسبقية

وحددت كراسة الشروط مبلغ جدية الحجز، 25 ألف جنيه، على أن يتم استكمال مبلغ 25%، عند التخصيص، ويتم استكمال باقي قيمة الأرض على نظام 3 أقساط سنوية، ويتم التقديم اعتبارا من اليوم الأحد وحتي يوم الخميس الموافق 2-2-2023.

وينشر صدى البلد كراسة الشروط الخاصة بأراضى الإسكان المتوسط والتى جاءت كالتالى..


 

 

وزارة الاسكان كراسات شروط حجز قطع الأراضى المتوسطة سوهاج الجديدة أسيوط الجديدة قنا الجديدة بنى سويف الجديدة

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