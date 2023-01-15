ننشر كراسة شروط أراضى الإسكان المتوسط ب4 مدن جديدة

طرحت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ، صباح اليوم الأحد، كراسات شروط حجز قطع الأراضى المتوسطة فى 4 مدن جديده وهي سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، قنا الجديدة، بنى سويف الجديدة، وذلك ضمن الطرح التكميلي للأراضى.

وحددت كراسة الشروط مبلغ جدية الحجز، 25 ألف جنيه، على أن يتم استكمال مبلغ 25%، عند التخصيص، ويتم استكمال باقي قيمة الأرض على نظام 3 أقساط سنوية، ويتم التقديم اعتبارا من اليوم الأحد وحتي يوم الخميس الموافق 2-2-2023.

وينشر صدى البلد كراسة الشروط الخاصة بأراضى الإسكان المتوسط والتى جاءت كالتالى..



