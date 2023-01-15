31 يناير.. إقامة تصفيات اختيار لاعبي منتخب مصر للمشاركة بكأس العالم للقوة البدنية

يقيم الاتحاد المصري للقوة برئاسة اللواء محمود بركات تصفيات اختيار عناصر المنتخب الوطني لتمثيل الفراعنة في بطولة كأس العالم للقوة البدنية «powerlifting» في 31 يناير الجاري استعداد للمشاركة في البطولة التي تقام في مارس المقبل في الغردقة.

ومن المقرر أن تقام التصفيات في مركز شباب بني سويف الجديدة في الفترة من 31 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل بحضور مدرب المنتخب الوطني المدير الفني دكتور عادل العسال، والمستشار الفني محمد سعيد.

وكشف الاتحاد أن اشتراك الفئات العمرية تحت 20 سنة ذكور وإناث سيكون على نفقتهم الخاصة بدون مستوى رقمي تأهيلي للأول والثاني والثالث في تجارب اختيار المنتخب.

ويتم اختيار اللاعب أو اللاعبة الأوائل اللذين يحققوا مستوى رقمي تأهيلي في كل ميزان في مسابقة كلاسيك رو في الفئتين تحت 24 سنة وتحت 40 سنة على نفقة الدولة.

كما سيكون اشتراك اللاعبين واللاعبات في كأس العالم في مسابقة الرو والسنجل بلاي والماستر وكذلك رفعات البنش والسحب للثلاث الأوائل في التجارب على نفقتهم الخاصة.

وشدد الاتحاد على أنه لن يسمح لأي لاعب أو لاعبة بالمشاركة في البطولة إلا من خلال الاشتراك في تجارب اختيار المنتخب وتم اختياره من قبل اللجنة الفنية.

من جانبه أكد اللواء محمود بركات رئيس الاتحادين المصري والعربي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة أن مصر بصفتها البلد المستضيفة للبطولة ستخوض المنافسات بأكبر بعثة حيث سنشارك بثلاث فرق كاملة أي أكثر من 200 لاعب في جميع المنافسات ويقوم الاتحاد المصري بدفع تكاليف مشاركة الفريق الأول فيما يخوض باقي اللاعبين البطولة على نفقتهم الخاصة.