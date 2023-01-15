بمستشفى عين شمس.. خدمة طبية مجانية مدى الحياة لأسرة أول حالة زراعة رئة

استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، اليوم الأحد، عائلة سحر، أول حالة زراعة رئة من متبرع حى والمتبرعين، وذلك بمقر الجامعة بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات وتكريمهم.

وأكد الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، أن أسرة سحر ستحظى بكافة الخدمات الطبية المجانية مدى الحياة بمستشفى عين شمس التخصصي، مقدما فرصة عقود عمل بالمستشفى للشقيقين المتبرعين.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وأسرة البطلة سحر.

وكانت جامعة عين شمس أعلنت الأسبوع قبل الماضى عن وفاة سحر التي اجري لها اول حالة زراعة رئة من متبرع حي، وذلك عقب النجاح النسبي لمدة ٣ اسابيع للمريضة ، وفصلها عن اجهزة الارواء الرئوي القلبي وأجهزة التنفس الصناعي الجزئي، وتفاعلها التام مع الجميع والبدء في البرنامج التأهيلي البدني للمساعدة علي الحركة والمشي ولكن حدث تدهور مفاجيء و هو ما يحدث في مثل هذه الحالات بنسبة ٣٠%؛ مما ادي الي وضعها مرة اخري علي أجهزة التنفس الصناعي.

وأجرى الطاقم الطبي على الفور عدد من الفحوصات الطبية والتي أظهرت رفض جسم المريضة للرئة التي تمت زراعتها بشكل عنيف بالرغم من تلقي افضل العلاجات المتاحة بالعالم.

وأكدت جامعة عين شمس عن الاستمرار بعزيمة و صبر بالعلم والتدريب في برنامج زراعة الرئة لاحتياج المرضي و قائمة الانتظار التي لدينا و ثقتنا في فريقنا الطبي لزراعة الرئة المتميز و الذي حصل علي افضل تدريب و تجهيز مع افضل التجهيزات الطبية بالبنية التحتية بمستشفيات الجامعة.

تفاصيل برنامج زراعة الرئة

-يوم 14 ديسمبر الماضي، خضعت سحر التي تقارب الثلاثين من عمرها للعملية الأولى من نوعها داخل مستشفى عين شمس التخصصي في القاهرة، حيث تبرع شقيقاها بفصي رئة.

-أجريت الجراحة داخل 3 غرف عمليات بالتوازي بحضور أطباء من 13 تخصصا، أبرزها أمراض الصدر وجراحة الصدر والتخدير والقلب والأوعية الدموية.

-يوم 29 ديسمبر، أعلنت جامعة عين شمس نجاح عملية زراعة الرئة رسميا بعد فصل جهاز الإرواء الطبي.

-شهدت حالة سحر تدهورا بعد رفض الجسم للرئة الجديدة قبل أن تتوفى لاحقا مطلع يناير الجاري.

-اجتمع رئيس جامعة عين شمس مع الفريق الطبي وأكد ضرورة استكمال مسار برنامج زراعة الرئة دون تعطيل.