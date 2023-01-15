عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس "عين شمس": عمليات زراعة الأعضاء بدأت في مصر منذ عشرات السنوات

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، اليوم الأحد، عائلة سحر، أول حالة زراعة رئة من متبرع حى والمتبرعين، وذلك بمقر الجامعة بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات وتكريمهم.

وأكد الدكتور محمود المتيني، أن ما تحقق يعتبر إنجاز ضخم، ويعتبر فتح كبير بعد مرحلة لها مجهود عظيم، فهذا العملية تعتبر خطوة في عمليات زراعة الأعضاء التي بدأت في مصر منذ عشرات السنوات.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أن برنامج زراعة الرئة مهم للمرضى ومصر، وأنه فخور بفريق زراعة الرئة وتكوينه المتميز، مشيرا إلى أنه لا شئ يعوض سحر، مؤكدًا سلامة المتربعين وعودتهم لحالتهم طبيعية وممارستهم نشاطاتهم اليومية.

وأوضح أنه هناك قائمة انتظار وتكبر يوم بعد يوم، لافتا إلى أنها عملية مهمة وليست صعبة وتضيف لمنظومة زراعة الأعضاء في مصر والمنطقة، فتلك المنظومة قاطرة الطب في العالم وتحسن الممارسات والعلاقات الطبية وتساعد على العمل في فريق وتحسن الخلافات الطبية في وجهات النظر أثناء الممارسة الطبية لصالح الطب.

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أنه من الطبيعي أن يكون هناك نجاحات وأوقات صعبة ولا يجب أن يكون هناك يأس أو انكسار ومن يريد تحقيق نجاحات كبيرة عليه أن يتحمل.

تفاصيل برنامج زراعة الرئة

-يوم 14 ديسمبر الماضي، خضعت سحر التي تقارب الثلاثين من عمرها للعملية الأولى من نوعها داخل مستشفى عين شمس التخصصي في القاهرة، حيث تبرع شقيقاها بفصي رئة.

-أجريت الجراحة داخل 3 غرف عمليات بالتوازي بحضور أطباء من 13 تخصصا، أبرزها أمراض الصدر وجراحة الصدر والتخدير والقلب والأوعية الدموية.

-يوم 29 ديسمبر، أعلنت جامعة عين شمس نجاح عملية زراعة الرئة رسميا بعد فصل جهاز الإرواء الطبي.

-شهدت حالة سحر تدهورا بعد رفض الجسم للرئة الجديدة قبل أن تتوفى لاحقا مطلع يناير الجاري.

-اجتمع رئيس جامعة عين شمس مع الفريق الطبي وأكد ضرورة استكمال مسار برنامج زراعة الرئة دون تعطيل.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس عمليات زراعة الاعضاء عين شمس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

520 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

قرار عاجل ضد نجل رجل أعمال شهير بالسجن المشدد 3 سنوات

ملحقش يطلع.. هبوط سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في جميع البنوك

المؤبد للمقاول الهارب محمد علي و٣٧ آخرين في قضية الجوكر

الأهلي بدون 8 لاعبين أساسيين أمام سموحة والزمالك.. ماذا سيفعل كولر؟

ابن سفاح| هل يحول عشيق قاتلة امها في بورسعيد إلى الجنايات؟

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

موقع عالمي يكشف مفاجأة جديدة بشأن انتقال موليكا إلى الأهلي

ترشيحاتنا

رسميا| الكويت تستضيف خليجي 26 وعمان نسخة 27

مفاجأة..نوال الزغبي تكشف عن وظيفة أبنها|فيديو

قضية الجوكر.. إدراج محمد علي المقاول الهارب على قوائم الإرهاب

رئيس "عين شمس": عمليات زراعة الأعضاء بدأت في مصر منذ عشرات السنوات

صحف السعودية.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى.. وبايدن يعلن الطوارئ في كاليفورنيا.. وأصل آسيوي لملكة جمال الكون

بمستشفى عين شمس.. خدمة طبية مجانية مدى الحياة لأسرة أول حالة زراعة رئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة باللبن؟

حسناوان تمثلان العرب في مسابقة ملكة جمال الكون.. من هما؟ شاهد

السيدات فقط.. تناول البامية يحميكي من مرض خطير

شاهد| نزيل يقتحم فندقا فخما في الصين بسيارته لسبب غريب

فيديو

مفاجأة غير متوقعة في قضية مشرفة عمال بورسعيد.. تطورات جديدة

بيكيه يسخر من شاكيرا بعد أغنيتها الأخيرة وارتباطه بكلارا.. فيديوجراف

350 جنيها من الدولة للأطفال.. تعرف على الفئات المستحقة

شاهد| نزيل يقتحم فندقا فخما في الصين بسيارته لسبب غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ