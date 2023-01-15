رئيس "عين شمس": عمليات زراعة الأعضاء بدأت في مصر منذ عشرات السنوات

استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، اليوم الأحد، عائلة سحر، أول حالة زراعة رئة من متبرع حى والمتبرعين، وذلك بمقر الجامعة بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات وتكريمهم.

وأكد الدكتور محمود المتيني، أن ما تحقق يعتبر إنجاز ضخم، ويعتبر فتح كبير بعد مرحلة لها مجهود عظيم، فهذا العملية تعتبر خطوة في عمليات زراعة الأعضاء التي بدأت في مصر منذ عشرات السنوات.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أن برنامج زراعة الرئة مهم للمرضى ومصر، وأنه فخور بفريق زراعة الرئة وتكوينه المتميز، مشيرا إلى أنه لا شئ يعوض سحر، مؤكدًا سلامة المتربعين وعودتهم لحالتهم طبيعية وممارستهم نشاطاتهم اليومية.

وأوضح أنه هناك قائمة انتظار وتكبر يوم بعد يوم، لافتا إلى أنها عملية مهمة وليست صعبة وتضيف لمنظومة زراعة الأعضاء في مصر والمنطقة، فتلك المنظومة قاطرة الطب في العالم وتحسن الممارسات والعلاقات الطبية وتساعد على العمل في فريق وتحسن الخلافات الطبية في وجهات النظر أثناء الممارسة الطبية لصالح الطب.

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أنه من الطبيعي أن يكون هناك نجاحات وأوقات صعبة ولا يجب أن يكون هناك يأس أو انكسار ومن يريد تحقيق نجاحات كبيرة عليه أن يتحمل.

تفاصيل برنامج زراعة الرئة

-يوم 14 ديسمبر الماضي، خضعت سحر التي تقارب الثلاثين من عمرها للعملية الأولى من نوعها داخل مستشفى عين شمس التخصصي في القاهرة، حيث تبرع شقيقاها بفصي رئة.

-أجريت الجراحة داخل 3 غرف عمليات بالتوازي بحضور أطباء من 13 تخصصا، أبرزها أمراض الصدر وجراحة الصدر والتخدير والقلب والأوعية الدموية.

-يوم 29 ديسمبر، أعلنت جامعة عين شمس نجاح عملية زراعة الرئة رسميا بعد فصل جهاز الإرواء الطبي.

-شهدت حالة سحر تدهورا بعد رفض الجسم للرئة الجديدة قبل أن تتوفى لاحقا مطلع يناير الجاري.

-اجتمع رئيس جامعة عين شمس مع الفريق الطبي وأكد ضرورة استكمال مسار برنامج زراعة الرئة دون تعطيل.