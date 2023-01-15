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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مجاني تماما.. يوتيوب هيعرض قنوات التليفزيون أخيرا

مجاني تماما..يوتيوب
مجاني تماما..يوتيوب هيعرض قنوات التليفزيون أخيرا

ذكرت تقارير أن منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب YouTube  ستدعم خدمة جديدة مدعومة بالإعلانات تقوم ببث القنوات التلفزيونية.  وتجري الشركة حاليًا محادثات مع شركات مختلفة لجلب برامج تلفزيونية و أفلام و قنوات تلفزيونية كاملة إلى منصتها.

 وبحسب ما ذكره موقع جي إس إم  آرينا التقني ، وضح موقع يوتيوب إنه يختبر الخدمة الجديدة في الوقت الحالي، حيث قام باختيار عدد معين من المستخدمين لاختبار هذه الخدمة.

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بينما في الوقت الحالي ، يقيس يوتيوب مدى اهتمام المشاهدين وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة التي وضعها ، فقد تطلب الخدمة المملوكة لشركة جوجل "يوتيوب" خفضًا بنسبة 45 ٪ من عائدات الإعلانات.  جدير بالذكر أنه يعتبر هذه الصفقة تم عقدها أيضا مع منشئي المحتوى أيضًا.

وتعد هذه القرارات بشكل أساسي اتخذها يوتيوب للتوسع في المستقبل. 

في الفترة الأخيرة ، أبرم موقع يوتيوب صفقة مع NFL Sunday Ticket وسيتم بثها على YouTube TV و YouTube Primetime ، بدءًا من هذا العام.  

كما بدأ يوتيوب أيضًا في مشاركة الأرباح الإعلانية مع صناع المحتوى فيYouTube Short ، مما سيجعل الخدمة أكثر ربحًا من تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك.

يوتيوب YouTube برامج تلفزيونية افلام قنوات

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