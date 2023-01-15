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بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

مذيع صدى البلد طارق
مذيع صدى البلد طارق موسى

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية حول، إتاحة وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم ، للمواطنين التقديم على وحدات سكنية في 5 مشروعات جديدة وهي سكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان المتميز الساحلي ومشروع قطامية جاردنز.  

أعلنت وزارة الإسكان عن فرص جديدة للحصول على شقة  بتشطيب وتجهيزات متميزة للمواطن متوسط الدخل حرصا من الدولة على الارتقاء بمستوى المواطن وتوفير ما يحتاجه.

وأتاحت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمواطنين التقديم على وحدات سكنية في 5 مشروعات جديدة وهي سكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان المتميز الساحلي ومشروع قطامية جاردنز.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية أن الحجز سيكون إلكترونيا عبر موقع حجز بنك التعمير و الاسكان : 

 

استخراج رقم الاستمارة.

الدخول على الموقع الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور.

 استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل كـ(المساحات – الأسعار ) 

يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني.

 يفضل تسجيل البريد الإلكتروني (الإيميل) لضمان وصول كلمة المرور.

 يتم إرسال رسالة بكلمة المرور تستخدم في الدخول على الموقع.

أما خطوات  عن حجز شقق الإسكان ستكون كالتالي :

 أولا عن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) ستظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للمواطن/ الإيميل / اسم الزوجة ورقمها القومي) ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

 وفي نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز اليه.

ويقوم العميل بتحويل مبلغ مقدم الحجز بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه -دفعة واحدة وغير مجزأ-مصروفات تسجيل على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (الرقم الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) في بنك التعمير والإسكان / فرع الدقي. 

ويتم الحجز عن طريق الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي ثم ظهور شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها،  ظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز، ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع امكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة، ثم في حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التي تم اختيارها يتم رد المبالغ المسددة  .

و عن أسعار الوحدات فهي كالتالي: 

مقدم حجز مشروع جنة 100 ألف جنيه.

مقدم حجز مشروع دار مصر 80 ألف جنيه.

مقدم حجز مشروع سكن مصر 70 ألف جنيه.

مقدم حجز مشروع الإسكان المتميز ذي طابع ساحلي 60 ألف جنيه.

مقدم حجز مشروع قطامية جاردنز 100 ألف جنيه.

الأسكان حدات سكنية سكن مصر دار مصر جنة الإسكان المتميز قطامية جاردنز

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