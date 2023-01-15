5 سيارات ارتفعت أسعارها مع بداية 2023 ..صور

شهدت الأيام القليلة الماضية، زيادة سعرية جديدة لعدد من السيارات المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة رينو ستيب واي والتي ارتفعت أسعارها بنسبة قدرها 30 ألف جنيه، إضافة إلى السيارة الرياضية جيلي كول راي من فئة الكروس اوفر والتي شهدت زيادة تراوحت بين 60 و80 ألف جنيه.

كما ارتفعت أسعار السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 بنسبة بلغت 30 ألف جنيه لجميع الفئات المقدمة، بالاضافة إلى السيارة تويوتا CHR التي قدرت زيادتها السعرية بـ 50 ألف جنيه، إلى جانب السيارة الرياضية تالتي تنتمي لفئة الـ SUV هافال جوليان والتي جاءت بزيادة سعرية تتراوح بين 65 و70 ألف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة باحدث اسعار هذه الاصدارات بعد زيادات يناير 2023.

5 سيارات ارتفعت اسعارهم مع بداية 2023

1 - رينو ستيب واي

زودت السيارة رينو ستيب واي بمحرك 1600 سي سي، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي من 4 نقلات، ويستطيع محرك السيارة ضخ قوة قدرها 110 حصانا، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، مع امكانية الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال 12.3 ثانية.

تقدم السيارة رينو ستيب واي بقيمة سعرية بلغت 454 ألف جنيه بدلاً من 424 ألف جنيه للفئة الاولى، و 464 ألف جنيه بدلاً من 434 ألف جنيه للفئة الثانية لموديلات 2022، بينما تقدم موديلات 2023 بسعر 485 الف جنيه للفئة الاولى، و 495 الف جنيه للفئة الثانية.

5 سيارات ارتفعت اسعارهم مع بداية 2023

2 - جيلي كول راي

تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر "تيربو"، سعة 1500 سي سي، حيث يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 175 حصانا، وعزم دوران 255 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 نقلات.

يبلغ سعر الفئة الاولى من السيارة جيلي كول راي نحو 629 ألف جنيه بدلاً من 569 ألف، و 719 ألف جنيه بدلاً من 639 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما يبلغ سعر الفئة الثالثة نحو 729 ألف جنيه.

5 سيارات ارتفعت اسعارهم مع بداية 2023

3 - بي واي دي F3

تضم السيارة بي واي دي F3 ناقل حركة مانيوال للفئة الاولى خماسي السرعات، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية للفئة الثانية، جميعهم يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من محرك 4 سلندر،سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصانا، وعهزم دوران 145 نيوتن/متر.

تتوافر السيارة بي واي دي F3 بسعر 340 ألف جنيه بدلاً من 310 ألف جنيه للفئة الاولى مانيوال، بينما تأتي الفئة الثانية "اوتوماتيك" بسعر 385 ألف جنيه بدلاً من 355 ألف جنيه.

5 سيارات ارتفعت اسعارهم مع بداية 2023

4 - تويوتا CHR

تحتوي السيارة تويوتا CHR على محرك تيربو 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يتمكن من انتاج قوة قدرها 113 حصانا، و 185 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية طراز CVT.

تقدم السيارة تويوتا CHR من خلال فئة واحدة من التجهيزات مع سعر 740 ألف جنيه بدلاً من 690 ألف جنيه.

5 سيارات ارتفعت اسعارهم مع بداية 2023

5 - هافال جوليان

تعتمد السيارة على محرك من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة اجمالية قدرها 148 حصانا، وعزم اقصى للدوران 210 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات طراز DSG من 7 نقلات، يعما بتقنية الجر الامامي للعجلات.

طرحت الفئة الاولى من السيارة هافال جوليان بسعر 699 ألف جنيه بدلاً من 620 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 735 الف جنيه بدلاً من 665 الف جنيه، بينما جاءت الفئة الثالثة بقيمة قدرها 780 الف جنيه بدلاً من 710 الف جنيه، بالاضافة إلى الفئة الرابعة والتي وصل سعرها إلى 815 الف جنيه بدلاً من 745 الف جنيه.