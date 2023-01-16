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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لنهاية يناير.. علاج طبيعي القاهرة تستمر في تلقي طلبات الحصول على درجة دكتور مهني

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، عن مد فترة تلقي طلبات الطلاب الراغبين في التسجيل والالتحاق ببرامج الدراسات العليا درجة دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى للعام الجامعى 2022-2023.

وبدأت كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، في إستقبال الطلاب الراغبين في الإلتحاق ببرامج الدراسات العليا درجة دكتور مهنى  منذ يوم الآحد 1 يناير، ويكون التقديم بمقر الكلية داخل الحرم الجامعي لجامعة القاهرة وكان من المقرر أن يتم الإنتهاء من تلقي الطلبات يوم أمس الأحد 15 يناير.

وقررت الكلية لن يستمر تقديم طلبات التقديم والالتحاق لبرنامج الدراسات العليا درجة دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى حتي يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير، وجاءت شروط التقديم في البرنامج أن يكون المتقدم من خريجي كليات العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية او ما يعادلها.

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يهدف برنامج  دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى الى دراسة المستحدث فى التخصصات المختلفة ويعتمد برنامج الدراسة على النواحى التطبيقية والتدريبات العملية وذلك لرفع المستوى العلمى والمهنى  لخريجى العلاج الطبيعى.

جامعة القاهرة
وعلي جانب آخر تعقد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة ، مؤتمرها العلمي الدولي السادس تحت عنوان "نحو طب الأسنان الرقمي والأخضر"، من يوم 24 إلى 27 يناير 2023.

وذلك في إطار حرص الدولة للحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات الخاصة بتغيير المناخ، إلى جانب الوفاء بمتطلبات بناء مصر الرقمية، ويأتي انعقاد المؤتمر بعد توقفه 6 سنوات.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، و الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة،  الدكتور هشام عبدالحكم، عميد كلية طب الأسنان، ورئيس مجلس إدارة المستشفى

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