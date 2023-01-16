القليوبية .. قطع المياه عن القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات .. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية، عن قطع المياه عن مدينه القناطر الخيرية اليوم الاثنين.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية إنه سيتم قطع المياه اليوم الاثنين الساعة 10 مساء وحتى الساعة 4 فجر غدا الثلاثاء الموافق 17/1/2023 .



وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية سبب قطع المياه نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.



وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .



125 خدمة الخط الساخن

وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.