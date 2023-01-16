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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو أديب: 3 لعيبة من نادي الزمالك راحوا يشيلوا شعر من جسمهم..فيديو

الإعلامي عمرو اديب
الإعلامي عمرو اديب

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك 3 لاعبين في الزمالك، قاموا يعمل إزالة لشعر من جسمهم، معلقا “ راحوا يشيلوا شعر من جسمهم ونزلوا صور ليهم وهما بيشيلوا شعر تحت الأبط وهؤلاء لاعبين دوليين”.

 

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر"، أنه "ايه الاهتمام في كدة وايه الشئ المهم في هذا الامر، فأدارة الزمالك وقعت عقوبات وصلت 300 الف جنيه على اللاعبين.

 

مباراه القمة أمام الأهلي

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أنت كلاعب تركيزك ايه خاصة ان الزمالك لديه مباراه في الدور نصف النهائي أمام بيراميدز وتليها مباراة القمة أمام الأهلي، انت لو عايز تشيل شعر ده شئ خاص. 
 

عمرو أديب ادارة الزمالك الاعلام مصر ام بي سي مصر

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