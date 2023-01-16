رخيصة وصحية| 9 زيوت للحصول على شعر كثيف في الشتاء.. لن تتوقعي

يعتبر تساقط الشعر من أبرز المشاكل الجلدية التي تواجه الكثير من الفتيات و السيدات وبالأخص خلال فصل شتاء وذلك نتيجة ممارسة بعض العادات اليومية الخاطئة.

تساعد بعض الزيوت الطبيعية ورخيصة الثمن في الحصول على شعر كثيف و صحي.



زيوت لـ شعر كثيف

زيت جوز الهند

هو زيت شعر شتوي رائع، هذا الزيت مفيد أيضًا لتقليل تكسر الشعر، يعتبر الزيت مصدرًا جيدًا لفيتامينات E و K وكذلك المعادن مثل الحديد، عندما يتم تناوله بشكل متكرر ، فإنه يساعد على منع الالتهابات البكتيرية على فروة الرأس.



زيت البصل

استخدم البصل بنجاح في العلاجات الطبية ويمكن أن يساعد في إدارة تساقط الشعر، ثبت أن زيت البصل الغني بالبوتاسيوم والكبريت يقوي خصلات الشعر ويقلل من تكسر الشعر ويقوي الأطراف المتقصفة.



زيت النيم

زيت النيم علاج طبيعي لجميع مشاكل الشعر وفروة الرأس لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تمنع تساقط الشعر، له خصائص تجديدية تعزز الانقسام الصحي للخلايا وتسريع نمو بصيلات الشعر ووظائفها، يمكن أن يمنحك الاستخدام المنتظم لهذا الزيت شعرًا رائعًا وصحيًا.



زيت الخردل

نظرًا لأن الزيت يحتوي على نسبة عالية جدًا من الزنك وبيتا كاروتين والسيلينيوم ، فهو أكثر فائدة، توجد فيه العديد من الفيتامينات والمعادن ، وخاصة بيتا كاروتين ، والتي يمكن للجسم استخدامها لإنتاج فيتامين أ ، وهو مفيد لنمو الشعر.



زيت أملا

لقد استخدم الطب الهندي القديم زيت amla لآلاف السنين لدعم صحة فروة الرأس والشعر، يمكن أن يساعد هذا الزيت في تجديد الخلايا عن طريق زيادة تدفق الدم الصحي إلى الأوعية الدموية في فروة الرأس، يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات C و E.



زيت الخروع

يحتوي زيت الخروع ، وهو مطري طبيعي للشعر ، على الكثير من أحماض الريسينوليك ، وهي حمض أميني مهم، يساعد هذا الزيت في إحكام غلق خيوط الشعر عن طريق جذب الترطيب والزيوت الطبيعية هناك، علاوة على ذلك فإن الزيت غني بأحماض أوميغا 6 وأوميغا 9 الدهنية التي تعمل على ترطيب الشعر.



زيت اللوز

جربي زيت اللوز أيضًا لأنه مغذي جدًا للشعر شديد الجفاف والتالف، يحتوي على كميات كبيرة من المغنيسيوم وفيتامين هـ وأحماض أوميغا 3 الدهنية ، وكلها تساعد على تقوية وتغذية الشعر، بالإضافة إلى أنه يمنح شعرك لمعانًا ويحسن ملمسه.



زيت السمسم

يعمل زيت الشعر هذا على العجائب على الشعر الجاف والحيوي، يعطي هذا الزيت قوامًا كثيفًا ونطاطًا ويحتوي على مكونات صحية بما في ذلك أوميغا 3 و 6 و 9. امزجها مع زيت جوز الهند الذي اخترته وقم بتدليك فروة رأسك للتخلص من الجفاف.



زيت الأفاكادو

بالإضافة إلى كونها مكونًا غذائيًا لذيذًا ، تحتوي الأفوكادو أيضًا على أحماض دهنية ترطب البشرة وتحافظ عليها، تطبيق زيت الأفوكادو على فروة الرأس له تأثير مريح.



المصدر: timesofindia