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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد رفعه من السينمات .. طرح فيلم حظك اليوم على شاهد

افيش فيلم حظك اليوم
افيش فيلم حظك اليوم

اعلنت منصة شاهد vip عن طرحها فيلم حظك اليوم خلال الفترة القادمة ، ضمن خطة الأعمال السينمائية الجديدة التي تنوي طرحها . 

تبدأ أحداث فيلم حظك اليوم بتعرف الانفلونسر ليلى على عُمر الصحفي في ليلة هادئة ويتسبب شهودهما لحادث اختطاف إلى تورطهما في خطة لسرقة عقد أثري لكن ما بدت كخطة بسيطة للحصول على العقد تؤدي إلى تورطهم وأصدقائهم في مشاكل أكبر.

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طرح فيلم بنات عبد الرحمن على منصة شاهد في هذا الموعد

الفيلم بطولة كريم قاسم وهدى المفتي وطه دسوقي ومحمد مولى ويشارك فيه بسنت شوقي، مروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، شهد الشاطر، ندى اكرم، محمد حلمي. الفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي وإنتاج إيهاب السرجاني. 

وكان قد رفع فيلم حظك اليوم من دور العرض السينمائية وذلك بعد تحقيقه ايرادات منخفضة ، إذ بلغ اجمالي ايراداته بعد شهر من طرحه ما يقرب من 362 الف جنيه فقط. 

وطرحت منصة شاهد vip يوم 6 يناير  الفيلم الأردني بنات عبد الرحمن ، الذي تقوم ببطولته الفنانة صبا مبارك . 

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