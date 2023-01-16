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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1000 مواطن في قافلة مجانية ببني سويف

صدى البلد

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية بوزارة الصحة، والتي تشرف عليها  إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف  إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده د.  محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار_يومي السبت والأحد 14 و15 يناير الجاري_ بقرية الحرية"3"مركز الفشن،مكونة من 9 عيادات فى 8 تخصصات (باطنة/ أطفال/ صدر/جراحة/نساء/ جلدية/تنظيم الأسرة/أسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة ، حيث تم الكشف على 1097 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 21 ، معمل طفيليات  21 ،حالات  الأشعة 6 ،استصدار 2  قرار  علاج على  نفقة الدولة ، موجات فوق صوتية   25   حالة

كما  شملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من  فيروس كورونا المستجد/متابعةالحمل/تنظيم الأسرة/سرطان الثدى/سلامة الغذاء/سوءاستخدام الأدوية/الرضاعة الطبيعيةوالتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة ) ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد  100 مواطناً

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من جهته أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي  الذي توليه الوزارة لتلك القوافل وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بالمديرية بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

فيروس كورونا المستجد بني سويف الرعاية الصحية قافلة طبية وزارة الصحة الدعم فيروس كورونا

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