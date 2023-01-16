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تعليم

آداب القاهرة تعلن موعد امتحانات القبول التحريرية بدبلومات الدراسات العليا

امتحانات
امتحانات

أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات القبول التحريرية بدبلومات الدراسات العليا. 

وقالت الدكتورة عبير عبدالسلام: إن امتحانات القبول التحريرية لطلاب الدراسات العليا يوم الأحد الموافق 22 من يناير الجارى، من الساعة الثالثة وحتى الرابعة والنصف مساء. 

جامعة القاهرة 

ينظم مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام، "ويبنار" بقاعة المؤتمرات بالكلية، لإعلان نتائج استطلاع رأي حول تغطية الإعلام المصرى بمختلف وسائله لمؤتمر قمة المناخ COP27، بحضور أساتذة الكلية ورؤساء تحرير عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية الحكومية والخاصة.

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اليوم.. إعلام القاهرة تعلن نتائج استطلاع رأي حول تغطية مؤتمر قمة المناخ

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الخشت ينعىدي الدكتور محمود شريف أستاذ جراحة الأورام والعميد الأسبق للمعهد القومي

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، أن مركز بحوث الرأي العام، أجرى استطلاعًا للرأي استهدف رصد دور وسائل الإعلام المصرية في إمداد الجمهور المصري بالمعلومات والأخبار حول مؤتمر قمة المناخ COP27، مشيرًا إلى النتائج التي أظهرها الاستطلاع وأبرزها: تعدد وتنوع القضايا التي حرص أفراد العينة على متابعتها خلال المؤتمر، وجاء في مقدمتها قضية ندرة المياه والجفاف حيث جاءت في الترتيب الأول، ثم قضية السياسة الخضراء، ثم قضية التمويل الذي ستقدمه الدول الغنية للدول الفقيرة من أجل مواجهة آثار التغير المناخي، ثم الطاقة المتجددة وتحويل الطاقة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الاستطلاع أظهر ارتفاع تقييم أفراد العينة لجهود مصر في تنظيم مؤتمر قمة المناخ COP27، حيث تراوحت اغلب تقييمات العينة بين ممتاز وجيد جدا، لافتًا إلى أن الاستطلاع رصد تعدد وتنوع الوسائل الإعلامية التي تابع من خلالها أفراد العينة مؤتمر قمة المناخ COP27، وجاء في مقدمة هذه الوسائل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتلت المرتبة الأولى بنسبة 84.3%، يليها المواقع الإخبارية الإلكترونية في المرتبة الثانية، ثم القنوات التليفزيونية، ثم المواقع الإلكترونية للمؤسسات الرسمية، ثم المحطات الإذاعية والصحف .

الدكتورة عبير عبد السلام كلية الاداب جامعة القاهرة جامعة القاهرة عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة امتحانات القبول التحريرية الدراسات العليا

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