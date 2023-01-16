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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تحصين 21300 رأس ماشية ببني سويف ضد أمراض الجلد العُقدى وجُدري الضأن

صدى البلد

 

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجُدري الضأن ، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة ،لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة

وتبين التقرير اليومي، الذي يعده الدكتور أحمد  الجبالي مدير عام الطب البيطري ببني سويف ، أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 21 ألف و366 رأساً( 18 ألف و829 من الأبقار + 2369من الأغنام +69 من الماعز) ،وذلك منذ انطلاق الحملة "يوم 5 يناير الجاري  وحتى 14 من نفس الشهر"،فيما يستمر العمل بالحملة وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن ،والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية ،وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة

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تجدر الإشارة إلى أن المحافظ"د. محمد هاني غنيم"كان قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة،لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجُدري الضأن ،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية

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