عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إحالة واقعتي تسريب امتحاني نقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية في الفيوم للنيابة العامة

الدكتور احمد الانصارى
الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم

أحال  الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واقعتي تسريب امتحاني نقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية للنيابة العامة، وذلك بعد ثبوت تسريب الامتحان الأصلي لمادة اللغة الإنجليزية بإحدى المدارس الإعدادية بمدينة الفيوم، وكذا واقعة تسريب امتحان مادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي بإحدى المدارس بقرى مركز الفيوم.

كانت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تقدمت بمذكرتي عرض علي الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تفيد إحداهما بتسريب امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي بإحدى المدارس بمدينة الفيوم، وتفيد الأخرى بقيام أحد مدرسي مادة الرياضيات، بإحدى المدارس الابتدائية، بقرية تابعة لمركز الفيوم، بتسريب أسئلة امتحان المادة، قبل يوم من موعد الامتحان، حيث تم إرسال الامتحان عبر خاصية الواتس آب للطلاب.

وعلى الفور، قامت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بتشكيل اللجان المختصة للوقوف على صحة الواقعتين، وبمراجعة الأسئلة المسربة مع مشرف الرياضيات بالمرحلة الابتدائية، أكد تطابق الأسئلة مع الامتحان في اليوم التالي، وهو الأمر نفسه الذى تم اتخاذه حيال واقعة تسريب امتحان اللغة الانجليزية، لافتةً إلى أنه تم فحص الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأوضحت، أن الإدارة التعليمية التابع لها المدرستين، سحبت الامتحان القديم، وتم طباعة الامتحان البديل داخل الإدارة التعليمية، وتوزيعه من خلال لجنة مشكلة علي جميع مدارس الإدارة حرصا علي أداء الامتحان في المواعيد المقررة، وحسب جدول الإمتحانات المعتمد.

وأشارت إلى أنه تم تحرير محاضر الإثبات للواقعتين، وإحالة المتسببين إلى قسم الشئون القانونية، إعمالاً للقانون رقم 205 لسنة 2020، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وطبقا لنص المادة الأولي " كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية ,أو الأجنبية بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

من جهته، شدد محافظ الفيوم، علي ضرورة التزام جميع أعضاء العملية التعليمية، بالنظام العام للامتحانات حرصاً على مصلحة الطلاب، مؤكداً أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقاب الرادع وفقاً لنص مواد القانون.

الفيوم اخبار الفيوم أخبار التربية والتعليم وزير التعليم تسريب الامتخانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

الأرصاد: هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الرعدية الغزيرة خلال ساعات

بعد تراجعه 2.5 جنيه.. سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

مثل مروان عطية| شوبير يصدم عشاق الزمالك في صفقة إيبوكا

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% ومفاجأة في عيار 21 الآن

رحيل نجم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك اليوم

مفاجأة.. الأهلي يعير نجم الفريق للبنك الأهلي بالمجان.. تفاصيل

ترشيحاتنا

موقف ثلاثي بين مصر والأردن وفلسطين لوقف أجندة إسرائيل.. ماذا تقدم قمة القاهرة؟

لو معاك فلوس| التموين تنصح بشراء الذهب بعد تسجيله انخفاضا جديدا

من مَزارع | مسلحون يخطفون 50 امرأة في بوركينا فاسو

وفاة الفنانة الإيطالية جينا لولو بريجيدا عن 95 عامًا

ادعوله بالرحمة | الموت يفجع الفنان طارق صبري

للمشاركة في القمة الثلاثية.. الرئيس الفلسطيني يصل إلى القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجمل.. شبيهة جورجينا صديقة رونالدو تشعل السوشيال ميديا

في عيد ميلادها.. 10 صور مبهرة لـ إطلالات ياسمين عبدالعزيز

جمال شعبان: تناول اسبرين الأطفال بدون داعٍ يعرضك للنزيف والقرح

100 جنيه ربح يومي.. قصة تطبيق جديد في مصر تثير الجدل

فيديو

تراجع الدولار واستقرار الذهب.. ماذا يحدث في الأسعار

احذروا هذه الظاهرة.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس.. تفاصيل

رد الجميل .. يطوف بوالده الحرم حامله على ظهره

أزالوا الشعر بالليزر .. قرار صارم من الزمالك بعد صور 3 لاعبين داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

اﻟﻤﺰﻳﺪ