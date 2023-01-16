سكرتير عام محافظة بني سويف يترأس اجتماع لجنة التخطيط المحلي

ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف ، اجتماع لجنة التخطيط المحلي المتكامل على مستوى المحافظة، والتي شكلها المحافظ" د.محمد هاني غنيم"،للإشراف على تفعيل مشروع الدعم الفني الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي،ويستهدف دعم التنمية المحلية الشاملة والمتكاملة، وتنمية الإقتصاد المحلى، مع تطوير مجالات ونظم العمل،بجانب دعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية والتطوير المؤسسى للمحافظة والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية، والمساهمة في تنفيذ وتمويل المشروعات.

يأتي ذلك في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، وشهد اجتماع اللجنة حضور:الدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير ومدير مشروع الدعم الفني، الدكتورة شريفة ماهر - مدير مكون نظم العمل والتنمية الاقتصادية المحلية، الأستاذ محمد عبد اللطيف مدير عام التخطيط والمتابعة والأمانة الفنية للجنة، الأستاذة شيرين حسين مدير المكتب الفني،د.علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ومنسق عام المشروع بالمحافظة ، وباقى أعضاء اللجنة من رؤساء الوحدات المحلية ومديري :الصحة، الشباب والرياضة، الطرق،التربية والتعليم ، الزراعة ، الأوقاف ، التضامن ، الثقافة ، القوي العاملةـ التنظيم والإدارة ،: الكهرباء ، مياه الشرب والصرف الصحي ، الغاز ، الاتصالات، بناء وتنمية القرية ، التخطيط العمراني، مركز المعلومات ، المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض مهام وخطة عمل اللجنة ، والتي تتضمن تنسيق الخطط بين كل قطاعات المحافظة ومع الجهات المعنية لإعداد خطة تنموية متكاملة للمحافظة يشارك فيها كافة القطاعات والهيئات والأجهزة التابعة للمحافظة، التنسيق مع الجهات والإدارات والمديريات الخدمية القطاعية لضمان التكامل بين الأنشطة والخطط وذلك في ضوء الإصلاحات المؤسسية والهيكلية والسياسات العامة بما يتسق مع عملية تطوير منظومة التخطيط المحلي، مع الدمج والربط بين الخطط القطاعية للوزارات الخدمية وخطط التنمية المحلية لدعم تطبيق اللامركزية، بجانب وضع إطار تخطيطي متكامل لربط وتشبيك كافة القطاعات في خطة متكاملة لتنمية المحافظة، والتي تعتبر لبنة لإعداد خطة استراتيجية متكاملة لتنمية المحافظة "متوسطة الأجل".

كما تتولى اللجنة متابعة تنفيذ الخطة والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية وخطط العمل التي يتم الاتفاق عليها مع الجهات المنفذة، وتذليل العقبات الفنية أو التنسيقية التي تواجه تنفيذ المشروعات مع الجهات القائمة على التنفيذ، إضافة إلى مراجعة التقارير الفنية الخاصة بتنفيذ مشروعات الخطة واقتراح الحلول والتدخلات لتحسين الأداء ، وإعداد تقارير دورية _يتم عرضه على السيد المحافظ_ يشمل اقتراحات تطوير منظومة التخطيط بالمحافظة ، حيث يكلف كل رئيس وحدة محلية بتشكيل لجنة للتخطيط المحلي برئاسته لإعداد ودراسة ومراجعة الخطط المحلية على مستوى المركز بمشاركة إدارات الخدمات والمرافق الواقعة في نطاقه ، ومحاولة الربط مع جميع الجهات سواء كانت ( مديريات الخدمات ، جهات توصيل المرافق المختلفة) ، عرض المعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة التي يتم مواجهتها مع مديريات الخدمات وشركات المرافق وجهات التنفيذ على مستوى الوحدات المحلية ، استعراض مقترحات التطوير والمبادرات المحلية لتخطيط وتنفيذ مشروعات برامج التنمية المحلية، والفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة تمهيداً لإعداد ملف تفصيلي بها.