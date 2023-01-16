ضعف المياه في بعض المناطق بـ بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، توقف محطة مياه أبوسليم نظراُ لحدوث كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسي 750مم بالمحطة، وتم رفع طاقة محطتى الأمريكي ومعصرة نعسان، مما يترتب عليه ضعف ضخ المياه بالأدوار العليا بمدينة بني سويف العاصمة وبعض القرى التي تعتمد على محطة أبوسليم المغذية لتلك القرى.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه تجرى الآن أعمال الإصلاح وتوفير قطع الغيار اللازمة من مخازن الشركة، حيث من المقرر أن تستغرق عملية الإصلاح من 6 إلى 8 ساعات، مؤكدة بذل قصارى الجهد لسرعة الانتهاء من إصلاح الكسر وإعادة الخدمة لطبيعتها، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، والاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.