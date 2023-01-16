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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توجيهات رئاسية بتوسيع أنشطة شركة إيني الإيطالية في مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

شركة إيني

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس شركة إيني الإيطالية استعرض خطط الشركة الحالية والمستقبلية لاستكشاف وإنتاج الغاز في مصر، وذلك في ضوء ما تمثله من مركز إقليمي لتداول وإنتاج الطاقة، والغاز المسال، وهي المكانة التي تزداد أهمية في إطار التطورات العالمية الحالية المتعلقة بأزمة الطاقة، وبالنظر الى الفرص الواعدة والإمكانات التي تذخر بها مصر في هذا المجال.

من جانبه؛ وجه الرئيس بتوسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والانتاج بالتنسيق ما بين وزارة البترول، وشركة إيني الإيطالية، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وقطاع الغاز والطاقة، واستمراراً لمسيرة التعاون المثمرة ما بين الدولة وشركة إيني.

السيسي كلاوديو ديسكالزي شركة إينى وزير البترول طارق الملا الغاز

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