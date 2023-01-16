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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نساهم بمشروع محو الأمية لخدمة احتياجات التنمية من القوى العاملة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم جامعة حلوان العديد من فصول محو الأمية، كما تعمل على تنظيم العديد من الندوات التوعوية بكافة كليات الجامعة للتوعية بأهمية المشروع في تنمية المجتمع وتشجيع الطلاب على المشاركة به، وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية و التي من أهدافها نشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب.

أكد الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين، منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان، لـ"صدى البلد"، أن الجامعة تستهدف من خلال مشاركتها بهذا المشروع إعادة التأهيل والتدريب بما يخدم احتياجات التنمية من القوى العاملة الفاعلة والواعية .

وأشار إلى أن الجامعة تعمل علي نشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً ومساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

ووقعت جامعة حلوان، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار للمشاركة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية وفقا للمبادرة الرئاسية الموقرة لإعلان مصر خالية من الأمية بالجمهورية الجديدة ٢٠٣٠ .

ولضمان استدامة نجاح منظومة المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان  شكلت جامعة حلوان  خلال العام الماضي لجنة تنسيقية عليا على مستوى الجامعة لمتابعة تنفيذ فعاليات المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الكليات المشاركة ، وصدر القرار التنفيذي لتشكيل هذه اللجنة  بعد موافقة مجلس الجامعة .
 

جامعة حلوان تعليم الكبار مشروع محو الامية Jobs Education

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