بريطانيا: نعمل على تمكين الأوكرانيين لكسب الحرب وتأمين سلام دائم

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الإثنين، إن بريطانيا ستعمل مع الحلفاء والشركاء لضمان تمكن الأوكرانيين من الدفاع عن أنفسهم وكسب الحرب وتأمين سلام دائم.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، في تصريحات اليوم: "نعمل على تسريع دعمنا لأوكرانيا عبر تزويدها بأهم حزمة مساعدات عسكرية".

على جانب آخر، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم، إن أوكرانيا بحاجة إلى «مستوى جديد من الدعم» لطرد القوات الروسية من أراضيها، بعد الإعلان عن التبرع بدبابات القتال الرئيسية للبلاد.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في مجلس العموم: «الرئيس بوتين لا يمكن أن يفوز، لكن متأكد بنفس القدر من أنه يستطيع الاستمرار في ممارسة هذا العنف الوحشي والمعاناة الإنسانية حتى يتم طرد قواته من مواقعها الدفاعية وطردها من البلاد”.

وأضاف: "يتطلب ذلك مستوى جديدا من الدعم، القوة القتالية التي لا تتحقق إلا من خلال مجموعات من سرايا دبابات القتال الرئيسية التي تعمل جنبا إلى جنب مع مجموعات المدفعية التابعة للفرق، والمزيد من النيران الدقيقة العميقة، مما يتيح استهداف اللوجستيات الروسية وعقد القيادة على مسافة أكبر".

وقال والاس إن المملكة المتحدة سترسل «سرية من دبابات تشالنجر 2، مع مركبات استعادة وإصلاح مدرعة» إلى أوكرانيا.