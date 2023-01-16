عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: نعمل على تمكين الأوكرانيين لكسب الحرب وتأمين سلام دائم

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الإثنين، إن بريطانيا ستعمل مع الحلفاء والشركاء لضمان تمكن الأوكرانيين من الدفاع عن أنفسهم وكسب الحرب وتأمين سلام دائم.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، في تصريحات اليوم: "نعمل على تسريع دعمنا لأوكرانيا عبر تزويدها بأهم حزمة مساعدات عسكرية".

على جانب آخر، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم، إن أوكرانيا بحاجة إلى «مستوى جديد من الدعم» لطرد القوات الروسية من أراضيها، بعد الإعلان عن التبرع بدبابات القتال الرئيسية للبلاد.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في مجلس العموم: «الرئيس بوتين لا يمكن أن يفوز، لكن متأكد بنفس القدر من أنه يستطيع الاستمرار في ممارسة هذا العنف الوحشي والمعاناة الإنسانية حتى يتم طرد قواته من مواقعها الدفاعية وطردها من البلاد”.

بريطانيا تنشر خريطة توضح سيطرة القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية

سنحرقها.. الكرملين يحذر بريطانيا من إرسال دبابات إلى أوكرانيا

وأضاف: "يتطلب ذلك مستوى جديدا من الدعم، القوة القتالية التي لا تتحقق إلا من خلال مجموعات من سرايا دبابات القتال الرئيسية التي تعمل جنبا إلى جنب مع مجموعات المدفعية التابعة للفرق، والمزيد من النيران الدقيقة العميقة، مما يتيح استهداف اللوجستيات الروسية وعقد القيادة على مسافة أكبر".

وقال والاس إن المملكة المتحدة سترسل «سرية من دبابات تشالنجر 2، مع مركبات استعادة وإصلاح مدرعة» إلى أوكرانيا.

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بريطانيا أوكرانيا وزير الدفاع البريطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

مثل مروان عطية| شوبير يصدم عشاق الزمالك في صفقة إيبوكا

عاجل.. استدعاء كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة بـ الكأس

كهربا جاهز والأهلي خد قراره| حكاية خطاب أنهى الأزمة.. ماذا جاء به؟

رحيل نجم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك اليوم

مفاجأة.. الأهلي يعير نجم الفريق للبنك الأهلي بالمجان.. تفاصيل

ترك المباراة | تصرف مفاجئ من عبدالله السعيد بعد استبداله أمام الزمالك..فيديو

انخفاض سعر الذهب في مصر وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

بوتين لن ينتصر.. بريطانيا تكشف عن مستوى جديد من الدعم لـ أوكرانيا

بريطانيا تفجر مفاجأة صادمة بشأن إعدام علي رضا أكبري في إيران

وزير خارجية بريطانيا: سعيد بالعقوبات الروسية ضدي إذا كانت ثمنا لدعم أوكرانيا

قيادي بحزب العمال: حكومة "سوناك" تقيّد الحريات في بريطانيا

ترشيحاتنا

هتتبصت وتروق.. حقيقة جوازة الحصان منصور من شوقية وسعدية |شاهد

قبل اندلاع الحرب بشهر.. تفاصيل زيارة مدير المخابرات الأمريكية السرية لـ أوكرانيا

أثناء مباراة ريال مدريد بالسعودية.. لاعبو برشلونة يطلبون الكبسة

عودة كهربا.. الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة سموحة في الكأس

الغرف التجارية تزف بشرى عن أسعار السلع .. فيديو

أمر مقلق.. رئيس الشيشان يعلن الصراع في أوكرانيا حربا عالمية ثالثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للطعام الحار.. فوائد لن تتوقعها

لعب 14 دقيقة.. هل يواجه عبدالله السعيد مصير رونالدو بعد مغادرة الملعب؟

اكتشاف جديد في دهشور.. الأثريين تحتفل بعيدها الـ 16.. صور

شبيهة جورجينا.. شاهد| أجرأ إطلالات ريما العنزي المثيرة للجدل

فيديو

دنيا سمير غانم تطرح أغنية "أوخى" لوالدها في ذكرى ميلاده

عاجل.. كهربا يشارك مع الأهلي رسميا.. ورد فعل مفاجئ من مرتضى منصور

مفيش لقاح ولا مضاد حيوي.. تحذير من الصحة بسبب الفيروس المخلوي| تغطية خاصة

تحذير عاجل من حالة الطقس.. سقوط أمطار غزيرة وثلوج على المدن الساحلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

اﻟﻤﺰﻳﺪ