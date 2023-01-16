برلماني: مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قريبا

أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سيتم مناقشته قريبا في مجلس النواب.

وقال إيهاب منصور في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" جميع الأطراف من مصلحتها إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء ".

وأضاف إيهاب منصور :" الحكومة ترغب في الانتهاء من الموافقة على مشروع القانون للإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء ".

وتابع إيهاب منصور :" تحدث مناقشات كثيرة حول ملف التصالح في مخلفات البناء خلال جلسات مجلس النواب".

وأكمل إيهاب منصور:" مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء به الكثير من التسهيلات لإنهاء كافة الملفات العالقة في التصالح على المخالفات ".