حقوق عين شمس: مد فترة تقديم الأبحاث العلمية لجميع دبلومات دور أكتوبر

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات هامة لطلاب الدبلومات لدور اكتوبر المتقدمين للعام الجامعي 2022_2023.

قررت كلية الحقوق جامعة عين شمس مد فترة باب تقديم الابحاث العلمية بجميع الدبلومات لدور أكتوبر فقط حتي يوم الأحد 22 يناير .

وكان قد وقع المستشار أحمد خيرى، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أمس الإثنين، بروتوكول تعاون مشتركا يسمح لطلاب الكلية بتلقى تدريب قانونى فعلى لدى المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة والمحاكم العمالية، الأمر الذى يثقل قدراتهم القانونية ، ويؤهلهم لأسواق العمل، ويعد تطبيقا حقيقيا لما يدرسه الطلاب بالكلية.

يأتي ذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة ، وبحضور والدكتور عبد الفتاح سعود ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

الجدير بالذكر أن الطرفين كانا قد بدأ الإعداد لهذا البروتوكول قبل ما يقرب من ثلاثة أشهر، ولم يتم التوقيع عليه اليوم إلا بعد الانتهاء من إعداد خطته التنفيذية، والاتفاق على أولى فاعلياته التى تبدأ بمحاضرة تعريفية للطلاب تعقد فى السادس عشر من فبراير المقبل بحضور المستشار محمد الزند والدكتور أحمد خليفة منسقا البروتوكول من الجانبين، ويبدأ بعدها اختيار أولى مجموعات الطلاب التى سوف تخوض التدريب.