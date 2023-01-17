الطب الشرعي يكشف أسباب وفاة فتاة الفيوم .. الإثنين المقبل

تناقش محكمة جنايات الفيوم الاثنين المقبل الطبيب الشرعي، وذلك في قضية محاكمة 3 أشقاء وهم حسام.س.إ.ع، محبوس، 25 سنة، وشقيقيه التوأم إبراهيم.س.إ.ع، 21 سنة، وهشام.س.إ.ع، 21 سنة، لاتهامهم بقتل شقيقتهم فتحية.س.إ.ع 17 سنة، ،كما تستمع المحكمة خلال الجلسة لشهادة والدي المجني عليها والمتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين محمد علي الحلواني، وأحمد علاء الدين الحريري، ووكيل نيابة محمد متولي سعد، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تفاصيل الواقعة

تعود وقائع القضية رقم 32558 جنح مركز شرطة إطسا، والمقيدة برقم 2054 لسنة 2022 كلي الفيوم، إلى 19 أغسطس الماضي، حيث قام الأشقاء الثلاثة بقتل شقيقتهم المجني عليها فتحية.س.إ.ع، 17 سنة، عمدًا مع سبق الإصرار داخل منزلهم في عزبة يعقوب بنطاق القاسمية بدائرة مركز شرطة إطسا.

واعترف المتهمون الثلاثة، بأنّهم قتلوا شقيقتهم الوحيدة، لشكهم في سلوكها، ووجهت لهم النيابة العامة، تهمة القتل العمد، حيث عقدوا النية وأحضروا أدواتهم، قاصدين إزهاق روحها، وكبلوا يداها وساقيها مانعين حراكها وكمموا فمها لكتم صراخها، وأوصلوا جسدها بالكهرباء صعقًا، وسكبوا الماء على جسدها حتى سمعوا حشرجة الموت تسعى لأوتار صوتها، فاستبشروا بوفاتها وأيقنوا مفارقتها للحياة، وفاضت روحها إلى بارئها إثر إصابتها التي أبانها تقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت الأم أنّ ابنتها توفيت صعقًا بالكهرباء من الغسالة أثناء قيامها بغسيل الملابس، إلا أنّ طبيب الوحدة الصحية اشتبه في وفاة الطفلة جنائيًا، وأبلغ الشرطة التي تمكنت من كشف لغز وفاة الفتاة، وضبطت الأشقاء الثلاثة الذين اعترفوا بارتكاب جريمة قتل شقيقتهم لشكهم في سلوكها.