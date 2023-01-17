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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف الدكتور مجدي يعقوب .. اليوم

الدكتور مجدي يعقوب
الدكتور مجدي يعقوب

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور مجدي يعقوب، اليوم، من الساعة 6:30 إلى 7:30 مساءً بقاعة “إيوارت” التذكارية، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير، في حوار بعنوان "من القلب: رائد العلم والعمل الخيري - حوار مع السير مجدي يعقوب".  

الدكتور مجدي يعقوب هو مؤسس "مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب"، وأستاذ جراحة القلب في إمبريال كوليدج لندن، ورئيس ومؤسس مبادرة "سلسلة الأمل،" التي توصل بين خبراء القلب حول العالم لتوفير أحدث التقنيات لعلاج أمراض القلب وإنقاذ حياة الأطفال في الدول النامية والدول المتأثرة بالحروب. 

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وسيروي الدكتور مجدي يعقوب خلال الحوار رحلته الطويلة ما بين العلم والعمل الخيري.

يدير الحوار خالد عز العرب، أستاذ مشارك بقسم الصحافة والإعلام وخريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2002.

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