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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنك إنجلترا يحذر من خطر انهيار شركات التأمين على الحياة

بنك انجلترا
بنك انجلترا

قال بنك إنجلترا يوم الاثنين إن التغييرات التي اقترحتها بريطانيا على قواعد رأس المال لشركات التأمين قد تؤدي إلى اضطرار الحكومة إلى إنقاذ حاملي وثائق التأمين ، كما حدث قبل 20 عامًا بعد الانهيار الوشيك لشركة التأمين على الحياة Equitable Life.

في أواخر العام الماضي ، تجاوزت وزارة المالية البريطانية قرار بنك إنجلترا واقترحت قواعد أكثر مرونة لشركات التأمين وشركات الاستثمار ذات الصلة ، والتي قالت إنها ستساعد القطاع على الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا للجنة اختيار الخزانة بالبرلمان: 'لا أعتقد أنه من المحتمل ، كل الأشياء متساوية ، أن هذا يمثل خطرًا على الاستقرار المالي ، لكنه يمثل خطرًا على حاملي وثائق التأمين'.

وأضاف بيلي: 'سأذكر الحياة العادلة ... يمكن أن يحدث ذلك'.

تأسست شركة Equitable Life في عام 1762 ، وتم إغلاقها أمام عملاء جدد في عام 2000 وكادت تنهار بعد تقديم ضمانات غير مستدامة لحاملي وثائق التأمين.

وقال نائب محافظ بنك إنجلترا ، سام وودز ، إن هذه القضية أظهرت كيف يمكن للمخاطر 'أن تعود إلى الوطن لتستقر إذا لم يكن هناك ما يكفي من معاشات دعم رأس المال'.

وقال وودز 'الآن يمكنك أن تبحث في التاريخ للحصول على إرشادات بشأن ما يمكن أن يحدث إذا حدث ذلك. أود أن أقول إنه من المرجح للغاية أن يعود ذلك إلى الخزينة العامة ، إذا حدث ذلك'.

قدرت الحكومة البريطانية أن حملة وثائق التأمين لدى Equitable Life قد خسروا 4.1 مليار جنيه إسترليني (5 مليارات دولار) ، ودفعت لهم لاحقًا مليار جنيه إسترليني كتعويض.

حذر وودز العام الماضي من أن تقليص كمية رأس المال التي تحتفظ بها شركات التأمين لن يكون 'غداء مجاني' ، لأنه قد يجعل الشركات أقل قدرة على تقديم مدفوعات لسياسات التأمين أثناء الأزمات.

وقال وودز إن الحكومة اتخذت قرارها بشأن إصلاح التأمين وهناك حاجة للمضي قدما الآن.

وأضاف أن بنك إنجلترا لن يستخدم السلطات الجديدة المقترحة للمنظمين 'لعكس هندسة' التغييرات في قواعد التأمين التي تتعارض مع روح المقترحات الحكومية.

وقال بيلي إن بنك إنجلترا لم يوافق على قبول مقترحات الحكومة بشأن قواعد رأس مال التأمين مقابل سحب الحكومة خططًا لمنح نفسها سلطات النقض ضد قرارات المنظمين الماليين.

قال بيلي إنه لن يفكر في هذا النوع من 'التجارة'.

اقترحت بريطانيا سلسلة من التغييرات في الأسواق المالية ، تُعرف مجتمعة باسم إصلاحات إدنبرة ، لتعزيز القدرة التنافسية العالمية لمدينة لندن بعد أن قطع الاتحاد الأوروبي وصولها إلى معظم العملاء في الكتلة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تشمل الإصلاحات مراجعة القواعد الخاصة بالمساءلة المباشرة للمصرفيين عن قراراتهم ، والمعروفة باسم نظام كبار المديرين ، وتخفيف شرط على بعض البنوك لتغليف ودائع التجزئة الخاصة بها باحتياطي رأس المال حسب الطلب.

وقال وودز إن بنك إنجلترا يريد أن 'يشارك عن كثب' في تفاصيل تلك الإصلاحات.

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