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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مستشار وزير الإسكان: 5 مليارات جنيه تكلفة تطوير مدينة سانت كاترين

صدى البلد

  قال مستشار وزير الإسكان للشئون الفنية، المهندس مصطفى منير، إن القيادة السياسية وجهت بتنمية سانت كاترين، لكونها من أهم المناطق السياحية على مستوى العالم، مبينا في الوقت نفسه أن تطوير مدينة سانت كاترين تكلف ما يقرب من 5 مليارات جنيه.


وأضاف منير، خلال تصريحات تيلفزيونية، أن وزارة الإسكان كلفت بإعداد مخطط تطويري للمنطقة، بما يتلاءم مع أهميتها وخصوصيتها وتميزها، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالمنطقة، منوها في الوقت نفسه بأنه تم وضع خطة تنمية لتنفيذ 14 مشروعا، من ضمنها فندق ومنتج جبلي.


وتابع: "إننا نسعى إلى إعادة وتأهيل المناطق السياحية القائمة بسانت كاترين، وتطوير المباني السكنية المتواجدة هناك، وكذا تطوير بعض الأنشطة الخاصة بالبدو، ورفع كفاءة البنية التحتية والصرف الصحي والمياه"، مضيفا أننا نفذنا منظومة متكاملة لحمايتها من السيول وخطورتها وشبكة اتصالات جديدة، كما أن المدينة ستعتمد على المشاريع البيئية والخضراء.


وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمدينة لن تتخطى الـ 500 أو 1000 فرصة عمل في المستقبل البعيد، وذلك من أجل الحفاظ على تراثها وطبيعتها، مضيفا أننا بدأنا في هذه المشروعات منذ عام ونصف العام، وتم تنفيذ 90% من المشروعات، ومع نهاية شهر أبريل ستكون المدينة متكاملة المباني.


ولفت إلى أن المرحلة الثانية من تطوير المشروع ستبدأ عقب الانتهاء من تنفيذ الـ 14 مشروعا، وهي مشروع "المشفى العالمي".
 

وزير الإسكان وزارة الاسكان الصرف الصحى سانت كاترين البنية التحتية

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