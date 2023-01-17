السيسي يعقد قمة ثلاثية مع ملك الأردن والرئيس الفلسطيني.. فيديو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، قمة ثلاثية مع الملك عبد الله الثانى ابن الحسين، ملك الأردن، والرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس رحب بزيارة أخيه جلالة الملك الأردني، مشيداً بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك، ومؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، خاصةً في ضوء ما يجمعهما من توافق في الرؤى والمصالح، وفي ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.

من جانبه؛ أعرب العاهل الأردني عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، وترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة، والتي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، مشيداً في هذا السياق بالدور المحوري لمصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، خاصةً ما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري.