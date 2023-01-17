اتحاد المستثمرين يشيد بقرارات توحيد جهة تخصيص الأراضي الصناعية

أشاد الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالقرارات التي اتخذتها الحكومة وبالجهد الكبير الذي تبذلُه ، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لإزالة العقبات أمام المستثمرين وتوفير البيئة الملائمة والمناخ الأمثل، لدفع عجلة الاستثمار في مصر .

وقال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في تصريحات صحفية له اليوم ، إن التأكيدات الأخيرة للدكتور حسام هيبة ،الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتطابق ما طالب به الاتحاد منذ سنوات بأن المستثمر المحلي هو الأصل في الاستثمار ويحظى بأولوية لدى الدولة في المرحلة الحالية.

وأشار رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إلى أن إعلان الهيئة بعمل خطة قصيرة الأجل لحصر المشاكل التي تواجه الاستثمار تستهدف حل 90% منها بنهاية عام 2023 ، أو الرد بإجابات صريحة بشأنها وكيفية التعامل معها على مدار العام بمثابة خطوة داعمة للمناخ الاستثماري في البلاد.

تابع :أن قرارات هيئة الاستثمار بتوحيد جهات الولاية في جهة واحدة معنية بتخصيص الأراضي الصناعية وتسهيل إنهاء كافة الإجراءات للمستثمرين الجادين تعد المدخل الصحيح لتعميق الصناعة وجذب المستثمرين.



ولفت هلال ، إلى ضرورة الضرب بيد من حديد علي أيدي السماسرة والمتاجرين والمتلاعبين بالأراضي الصناعية والذين لم يثبتوا أية جدية والأنسب منحهم مهلة ستة أشهر فقط إما إثبات الجدية ، وإما سحب الأراضي منهم ، بقرارات حكومية ، ودون اللجوء للقضاء.

أثني أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، علي الجهد الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعاونة والحكومة ، في العديد من الملفات الداخلية والخارجية رغم التحديات التي تواجه العالم كله ، داعين إلي المزيد من الوقوف إلي جوار الدولة المصرية ، و إعلاء المصلحة العليا للوطن .

وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعلنت عن تشكيل لجنة داخلها يُحال إليها جميع التحديات التي قد تواجهها الهيئة مثل تلك التي يتسبب عنها تضارب وتداخل الجهات الحكومية في ملف الاستثمار وسيتم الاعلان عن نتائجها نهاية الشهر الجاري.