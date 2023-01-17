إقبال شديد من أهالي مدينة القصير على قافلة جامعة المنصورة

واصلت قافلة جامعة المنصورة "جسور الخير (17)" بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، وقامت القافلة الطبية على مدار اليوم بتوقيع الكشف الطبي على الأهالي المتوافدين على مستشفى القصير المركزي، حيث أعلنت الدكتورة إيمان أبو الفضل مدير مكتب القوافل التنموية الشاملة والمدير الفني والإداري للقافلة عن توقيع الكشف الطبي على (992) حالة خلال اليوم وذلك في مُختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى إجراء (15) عملية جراحية، وكذلك تحويل (3) حالات لإجراء الجراحات والفحوصات اللازمة بمستشفيات جامعة المنصورة، وأعربت "أبو الفضل" عن سعادتها لوجود إقبال كثيف من أهالي القصير والمناطق المحيطة بها على القافلة مشيرة إلى أن جميع الأدوية يتم صرفها للمرضى مجاناً بواسطة د كتور أحمد ماجد، ودكتور مهند ماهر – صيادلة القافلة وذلك من الصيدلية الخاصة بالقافلة.

كما قام فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة خلال اليوم بتنظيم عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية لأكثر من (235) طفل حيث تم تنظيم ورشه عمل للاحتفال بالعام الجديد 2023م، وورشة عمل لصناعة الألعاب الورقية، وعمل مسرح عرائس للأطفال بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال.