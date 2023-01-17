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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ إجراءات استيفاء اشتراطات الحماية المدنية لتأمين الكنائس

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً  لمتابعة الموقف الحالي لاستيفاء الكنائس والمباني الخدمية الكنسية التابعة لها، لاشتراطات الحماية المدنية، وذلك في ضوء القرارات والكتب الدورية الوزارية ومتابعة تطبيق كافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء في هذا المجال، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية وممثلين عن الطوائف الكنسية ومديري الإسكان والتفتيش المالي والإداري والتخطيط العمراني والشؤون القانونية والحماية المدنية
وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ ما تم تنفيذه من تكليفات"خلال الاجتماع الأخير الذي عقد مطلع الشهر الجاري"، والإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الجانب،حيث تم استعراض تقارير الحماية المدنية فيما يتعلق بمدى توافر اشتراطات الحماية المدنية والإجراءات الاحترازية المؤقتة التي تم تنفيذها كإجراء "مؤقت/عاجل" لحين الانتهاء من تطبيق وتفعيل كافة الإجراءات النهائية "الآجلة" لاستكمال باقي الاشتراطات واجراءات السلامة ، والوسائل الإرشادية لكيفية التصرف في حالات الطوارئ وأرقام تليفونات الطوارئ، والالتزام بمتطلبات دراسة حمل الإشغال بالمبنى

 

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وجه المحافظ بعقد اجتماع شهرى،لمتابعة مستجدات الموقف وما تم تنفيذه في هذا الجانب،مؤكداً على أهمية  توفير واستكمال  كافة وسائل السلامة داخل الكنائس والمنشآت الخدمية الملحقة والتابعة لها، والاهتمام بالجانب التدريبي لتأهيل العنصر البشري المختص بالتعامل مع تلك الوسائل،مؤكداً على أهمية السير بالتوازي في كافة المسارات سواء المتعلقة بالإجراءات العاجلة أو الآجلة، مع أهمية قيام الكنائس والمباني الخدمية بسرعة استيفاء تلك الاشتراطات حفاظاً على أمن وسلامة مرتاديها  واستمرار التواصل مع رؤساء الطوائف المسيحية للتأكيد على سرعة تنفيذ أعمال الحماية المدنية،خاصة في ظل التيسيرات التي تم إقرارها لتسهيل التزام الكنائس بالاشتراطات المطلوبة.

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