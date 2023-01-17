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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر مدافعا عن الهاني سليمان: له صولات وجولات

الهاني سليمان
الهاني سليمان

 

 

دافع المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن الهاني سليمان بعد هزيمة الفريق الأول أمام نظيره الأهلي بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم .


وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "هاني سليمان ابني وعزيز علي جدا واحترم تاريخة وحاضرة لم ولن أشكك في ذمة الهاني سليمان ، الهاني سليمان  لاعب كبير  وخدم نادي سموحة بكل اخلاص وتفاني ، وله صولات وجولات في الدفاع عن مرمي نادي سموحةً، وعادي جدا  ان يكون فاقد التركيز في احدي المباريات"


تأهل فريق الكرة بالنادي الأهلي لنهائي كأس مصر بعدما حقق فوزاً كبيراً على سموحة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.

 

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IMG_٢٠٢٣٠١١٧_٢٢٥٦٢٠
فرج عامر النادي الأهلي كأس مصر نادي سموحة الهاني سليمان المهندس محمد فرج عامر

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