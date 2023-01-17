عضو هيئة تدريس بآداب بني سويف يتبرع بمرتب شهر لصالح صندوق تحيا مصر

قدم الدكتور قياتي عاشور، مدرس علم الإجتماع السياسي بكلية الآداب في جامعة بني سويف، طلب إلي الدكتور رمضان عامر، عميد الكلية، بتحول صافي كامل مستحقاته المالية عن شهر راتب 2023 لصالح صندوق تحيا مصر.

ومن جانبه، قال الدكتور قياتي عاشور: "أطلقت المبادرة لتشجيع آخرين للمساهمة في إستكمال مشروعات الدولة في ظل الأزمة الإقتصادية التي تشهدها البلاد والعالم" مستطردا: "لو 100 واحد في الجامعة اتبرعوا بمرتباتهم مثلا، هنجمع مبلغ كبير لما يكون مرتب الفرد 10 آلاف".

وتابع: "القصة كلها والفكرة إني بقول نساند ونساعد وندعو آخرين أننا نشارك في إستكمال المشروعات وندعم الصندوق، وأكيد هنجد رجال أعمال لما يشوفوا صغار الموظفين بيتبرعوا ويساندوا الدولة في الأزمة، وهذا الهدف".

ولفت عاشور النظر إلي أنه قدم طلب إلي عميد كلية الآداب بجامعة بني سويف وتمت الموافقة عليه في مجلس الكلية، قائلا: "وأنا رايح أقدم الطلب، واحد صاحبي قالي أنا هقدم زيك وعمل طلب، وزميل آخر قال هتبرع لمدة 6 شهور، بمجرد طرح الفكرة جبت 3 يتبرعوا".