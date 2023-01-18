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إلهام أبو الفتح
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منوعات

أهرامات وساحات للعب بالكرات| اكتشاف أول شبكة طرق سريعة في العالم.. ما القصة؟

أول شبكة طرق
أول شبكة طرق

كشفت تقنيات عالية عن قرابة ألف من مستوطنات حضارة المايا القديمة، وهو ما يشمل 417 مدينة لم تكن معروفة من قبل مرتبطة بما قد يكون أول شبكة طرق سريعة في العالم وكانت مخبأة لآلاف السنين بفعل الأدغال الكثيفة في شمال جواتيمالا وجنوب المكسيك، حسب «رويترز».

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وقال فريق من مؤسسة فاريس للأبحاث الأنثروبولوجية في جواتيمالا، التي تشرف على ما تسميها دراسات لايدار، إن هذا هو أحدث اكتشاف لمواقع خاصة بحضارة المايا عمرها ثلاثة آلاف عام تقريبًا وبنية تحتية ذات صلة بها.


وكانت النتائج قد نشرت لأول مرة الشهر الماضي في دورية إنشنت ميسواميركا.


وشُيّدت جميع البنايات التي جرى التعرف عليها مؤخرا قبل قرون من ظهور أكبر مدن حضارة المايا، والذي أعقبه تحقيق إنجازات بشرية كبيرة في الرياضيات والكتابة.


وتستخدم تقنية لايدار طائرات لإطلاق نبضات من الضوء صوب الغابات الكثيفة، مما يسمح للباحثين بإزالة الغطاء النباتي واستكشاف المباني القديمة أدناه.


وقال الباحثون إنه من بين التفاصيل المكتشفة في أحدث تحليل، أول منظومة من نوعها في العالم القديم لطرق صخرية ممتدة «سريعة أو فائقة السرعة».


فقد كُشف حتى الآن عن نحو 177 كيلومترًا من الطرق الواسعة، إذ يبلغ عرض بعضها نحو 40 مترًا وترتفع عن الأرض بما يصل إلى خمسة أمتار.


وفي إطار دراسة كوينكا كارستيكا ميرادور- كالاكمول، التي يمتد نطاق بحثها من غابة بيتين في شمال جواتيمالا إلى ولاية كامبيتشي في جنوب المكسيك، تعرف الباحثون أيضًا على أهرامات وساحات للعب بالكرات، بالإضافة إلى تقنيات مهمة في هندسة المياه تشمل خزانات وسدودا وقنوات ري.
 

 

المايا شبكة طرق

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