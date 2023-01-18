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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكاش| شوبير يكشف سر تأخر صفقة انضمام ايبوكا للزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن سر تأخر إتمام صفقة جون ايبوكا نجم فريق سيراميكا كليوباترا للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد شوبير ، في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام، أن الخلاف بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا ، هو علي المبلغ المالي الكاش للصفقة ، حيث أن سيراميكا كليوباترا يرغب في الحصول على معظم قيمة الصفقة كاش في البداية ثم الحصول على المتبقي بأقساط.

وأضاف شوبير، أن الزمالك يرغب في تخفيض المبلغ الكاش علي أن يعير بعض الاعبين لسيراميكا كليوباترا مشددا أن الزمالك عرض أسماء قوية للإعارة للفريق.

وتابع أنه في حال لم تتم الصفقة خلال يومين، لن يشارك اللاعب مع الزمالك في مباراة القمة المقبلة يوم السبت القادم.

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