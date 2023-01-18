رئيس جامعة الفيوم يشهد انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي الأول بكلية الطب

شهد الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، فعاليات الملتقى التوظيفى الأول بكلية الطب، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور عرفة صبرى حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم فؤاد العيسوى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدى إبراهيم، القائم بأعمال عميد كلية الطب، و الدكتور نجلاء الشربيني، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور هدير محمود، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة علا عبد الرحيم، مدير مركز متابعة الخريجين بالجامعة، والدكتورة فاطمة أبو النجا، مدير وحدة متابعة الخريجين بكلية الطب، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس وطلاب مرحلة البكالوريوس.

وأكد د. ياسر مجدى حتاته، أن مهنة الطب من المهن التى تتسم بالتطور المتسارع، مما يستلزم على خريجى كليات الطب مواكبة هذا التطور بمزيد من الدراسة والسعي المستمر لاكتساب الخبرات، مشددًا على أن مهنة الطب رسالة سامية لخدمة المجتمع، وأمانة يسأل عنها الخريج أمام الله سبحانه وتعالى.

وقال د . محمد فاروق الخبيري ، إن ملتقى التوظيف الأول بكلية الطب شهد تطويرًا لفعالياته، بما يتناسب مع احتياجات الخريجين، وكذلك حضورًا لقيادات المجال الطبي والنقابي لعرض خبراتهم، وتجارب نجاحهم، والتعريف بكل جديد فى مجال العمل الطبي.

وأشاد د . عرفة صبرى حسن، بالتحديث فى فكرة الملتقى، حيث تشهد فعالياته تعريف الخريجين بالإجراءات المطلوبة للانضمام لنقابة الأطباء، وكيفية التقديم للحصول على فرص عمل فى البلدان الأجنبية، وكيفية التحاق أطباء وزارة الصحة ببرامج الدراسات العليا عن طريق إدارات التدريب.

فيما أشار د. عاصم العيسوى، أن الهدف من الملتقى ليس ضمان وظيفة لخريجى الكلية بقدر التعريف بالمسارات المختلفة التى يستطيع خريج الكلية اتخاذها، وتقديم المعلومة والمشورة اللازمة لإعانته على ذلك.

وعبرت د. نجلاء الشربينى عن شكرها لإدارة الجامعة لدعمها عقد الملتقى التوظيفي الأول بالكلية، مؤكدة أن مهنة الطب من المهن التى يزداد بريقها بمر الزمان، ويرغب فى أداء رسالتها خيرة الطلاب.

وعددت د. علا عبد الرحيم أهداف الملتقى، والتى تتمثل فى ربط الخريجين بكل جديد فى سوق العمل، والتعريف بفرص التدريب لكل الخريجين.

وقالت د. فاطمة أبو النجا، إن فعاليات الملتقى يشارك بها عدد من القيادات، للحديث فى موضوعات تختص بدور النقابة فى خدمة الأطباء، وكيفية الحصول على الزمالة المصرية، ورحلة الطبيب من أجل التخصص، ومزاولة الطب بألمانيا، وعدد من الموضوعات العلمية والعملية الأخرى.

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