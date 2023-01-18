العراق يؤكد ضرورة حل القضايا العالقة مع أربيل وفقا للدستور والقانون

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أهمية إقرار مشروع قانون النفط والغاز، وحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، وفقا للدستور والقانون.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة “السومرية نيوز” العراقية، اليوم الأربعاء، أن رشيد التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، حيث استعرضا آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق.

وشدد الرئيس العراقي على أهمية تكاتف الجهود وتوحيد الرؤى إزاء التحديات التي تواجه العراقيين جميعا، داعيا إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية في جميع المسائل العالقة وإيجاد الحلول الحاسمة لها وفقا للدستور والقانون، وأهمية إقرار مشروع قانون النفط والغاز لتحقيق العدالة واعتماد الشفافية في توزيع الثروات بين العراقيين.

من جهته، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان ضرورة اعتماد الحوار الجاد لحل الإشكاليات بين القوى السياسية، ووجوب التوصل إلى تفاهمات تعزز الوحدة بين العراقيين، بما يحقق تطلعاتهم في حياة حرة كريمة.

وخلال اجتماع لائتلاف الوطنية العراقي برئاسة إياد علاوي مع شخصيات سياسية وطنية وأكاديمية ولنقابية وشيوخ عشائر، بالإضافة إلى ممثلين عن المتظاهرين السلميين في مقر الائتلاف ببغداد، أوضح المكتب الإعلامي للائتلاف، في بيان، أنه تم بحث عدد من القضايا والملفات المدرجة على جدول الأعمال؛ وفي مقدمتها تطورات الأوضاع على الساحة السياسية المحلية.

وأكد الاجتماع أن المرحلة القادمة ستشهدُ انبثاق مشروعٍ وطني هدفهُ تحقيق المواطنة وإرساء قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون، كما ناقش المساعي الحثيثة للجنة التعديلات الدستورية التي بدأت العمل على هذا الأمر منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، ومباحثاتها المستمرة مع القوى السياسية الأخرى حول مقترح التعديلات الدستورية.

واقتصاديا، ذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي، في بيان، أن محافظ البنك مصطفى غالب مخيف التقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما، حيث بحثا التعاون المشترك في جوانب عدة، ولا سيّما البرامج والسياسات الرامية إلى مكافحة الفقر والبطالة وفق الأولويات التي حددها البرنامج الحكومي.

ودعا مصطفى غالب إلى دعم العراق في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل آثارها السلبية على الفئات الهشة في المجتمع، مستعرضًا الخطط التي يتبنّاها البنك المركزى ويموّلها للتحول إلى الطاقة النظيفة، فيما ثمّن لوتسما الجهود التي يقدّمها البنك المركزي العراقي في المجالين التنموي والمصرفي، منوها إلى أن العراق يمتلك كثيرا من الفرص المهمة، التي يسعى البرنامج إلى تحقيق المزيد من التعاون لاستثمارها وتوجيهها نحو التنمية خلال السنوات المقبلة.

من ناحية أخرى، التقى رئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم اليوم، الأربعاء، سفير لبنان في بغداد علي الحبحاب، حيث أكدا العلاقة الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد الحكيم على حرص العراق على دعم استقرار لبنان عربيا ودوليا، مشيدا بتوجهات الحكومة العراقية في دعم الدولة اللبنانية والعمل على تعميق علاقات البلدين عبر تسهيل حركة البضائع والمواطنين، منوها بتواجد الخبرات والاستثمارات اللبنانية في العراق.