عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يؤكد ضرورة حل القضايا العالقة مع أربيل وفقا للدستور والقانون

صدى البلد

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أهمية إقرار مشروع قانون النفط والغاز، وحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، وفقا للدستور والقانون.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة “السومرية نيوز” العراقية، اليوم الأربعاء، أن رشيد التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، حيث استعرضا آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق.

وشدد الرئيس العراقي على أهمية تكاتف الجهود وتوحيد الرؤى إزاء التحديات التي تواجه العراقيين جميعا، داعيا إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية في جميع المسائل العالقة وإيجاد الحلول الحاسمة لها وفقا للدستور والقانون، وأهمية إقرار مشروع قانون النفط والغاز لتحقيق العدالة واعتماد الشفافية في توزيع الثروات بين العراقيين.

من جهته، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان ضرورة اعتماد الحوار الجاد لحل الإشكاليات بين القوى السياسية، ووجوب التوصل إلى تفاهمات تعزز الوحدة بين العراقيين، بما يحقق تطلعاتهم في حياة حرة كريمة.

وخلال اجتماع لائتلاف الوطنية العراقي برئاسة إياد علاوي مع شخصيات سياسية وطنية وأكاديمية ولنقابية وشيوخ عشائر، بالإضافة إلى ممثلين عن المتظاهرين السلميين في مقر الائتلاف ببغداد، أوضح المكتب الإعلامي للائتلاف، في بيان، أنه تم بحث عدد من القضايا والملفات المدرجة على جدول الأعمال؛ وفي مقدمتها تطورات الأوضاع على الساحة السياسية المحلية.

وأكد الاجتماع أن المرحلة القادمة ستشهدُ انبثاق مشروعٍ وطني هدفهُ تحقيق المواطنة وإرساء قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون، كما ناقش المساعي الحثيثة للجنة التعديلات الدستورية التي بدأت العمل على هذا الأمر منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، ومباحثاتها المستمرة مع القوى السياسية الأخرى حول مقترح التعديلات الدستورية.

واقتصاديا، ذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي، في بيان، أن محافظ البنك مصطفى غالب مخيف التقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما، حيث بحثا التعاون المشترك في جوانب عدة، ولا سيّما البرامج والسياسات الرامية إلى مكافحة الفقر والبطالة وفق الأولويات التي حددها البرنامج الحكومي.

ودعا مصطفى غالب إلى دعم العراق في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل آثارها السلبية على الفئات الهشة في المجتمع، مستعرضًا الخطط التي يتبنّاها البنك المركزى ويموّلها للتحول إلى الطاقة النظيفة، فيما ثمّن لوتسما الجهود التي يقدّمها البنك المركزي العراقي في المجالين التنموي والمصرفي، منوها إلى أن العراق يمتلك كثيرا من الفرص المهمة، التي يسعى البرنامج إلى تحقيق المزيد من التعاون لاستثمارها وتوجيهها نحو التنمية خلال السنوات المقبلة.

من ناحية أخرى، التقى رئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم اليوم، الأربعاء، سفير لبنان في بغداد علي الحبحاب، حيث أكدا العلاقة الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد الحكيم على حرص العراق على دعم استقرار لبنان عربيا ودوليا، مشيدا بتوجهات الحكومة العراقية في دعم الدولة اللبنانية والعمل على تعميق علاقات البلدين عبر تسهيل حركة البضائع والمواطنين، منوها بتواجد الخبرات والاستثمارات اللبنانية في العراق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

معاقبة الأهلي .. تفاصيل شكوى الزمالك بعد مشاركة كهربا أمام سموحة

مسرحية هزلية والماتش متفوّت|تعليق صادم من مرتضى منصور على فوز الأهلي أمام سموحة

أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بسبب برونو سافيو

لممارسة الرذيلة وسط القصب.. حيلة شيطانية أنهت حياة ضحية سوهاج| تفاصيل

نتقابل في شهر 8 | محامي كهربا يثير الجدل من جديد

رأس حربة صريح| شوبير يعلن تفاصيل الصفقة الأخيرة للأهلي بالميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

بولندا تفجر مفاجأة: الغرب سئم من مساعدة أوكرانيا

العاصفة "جيرارد" الفرنسية تصل أفريقيا اليوم

تحت رعاية الرئيس.. وزارة الرياضة تُعلن شروط دوري مراكز الشباب بالنسخة العاشرة

مدبولي: الأرقام الأولية لصادرات مصر خلال 2022 زادت 20% عن العام السابق له

شاهد.. أوكرانيا تنشر فيديو لحظة تحطم مروحية وزير الداخلية

قرار جديد من الأطباء بشأن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي|ماذا قالت بعد عام؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية.. العلاقة الزوجية تساهم في الشفاء من مرض النقرس

لن تتوقع.. سبب غريب وراء خلع أصالة حذائها في حفل السعودية

إطلالة مميزة.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها بلوك جديد| شاهد

إطلالة أنيقة.. شيرين رضا تستعرض جمالها على إنستجرام| شاهد

فيديو

أغدا ألقاك.. سر بوست أثار غضب جماهير الأهلي ضد الهاني سليمان / فيديو جراف

تراجع الذهب وانخفاض الدولار .. ماذا يحدث في الأسعار| فيديو

لا تنخدعوا .. تحذير مهم من الأرصاد الجوية

سب وضرب وإهانة.. كواليس أزمة الفنانة لوسي مع طاقم عمل مسرحية «الحفيد»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

اﻟﻤﺰﻳﺪ