عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى بنها الجامعي ينقذ حياة طفل ابتلع حبة ذرة.. صور

الفريق الجراحي
الفريق الجراحي

تمكن مستشفى بنها الجامعي في إجراء 4 جراحات لحالات مرضية مختلفة وانقاذ حياتهم.

مقدار العطاء هو المعيار.. محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لاختيار الأم المثالية

تعليم القليوبية يرفع حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية

وقالت إدارة المستشفى أن الحالة الأولي هى إجراء قلب مفتوح (مشاركة القسم في المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار) حالة تغيير صمام ميترالي واصلاح الثلاثي الشرفات و الحالة الثانية هى ورم بالغدة التيموسية بمنتصف الصدر لشابة تبلغ من العمر 27 سنة وتم استئصاله كاملا بفتحة تجميلية ٣ سم فقط وخرج الورم بالكامل (١٠ سم x 5 سم) وتم ارساله للتحليل والتشخيص.
بينما كانت الحالة الثالثة عمل منظار شعب هوائية لطفل يبلغ من العمر سنتين ويتعالج منذ 4 شهور علي أنه حساسية صدر وبعد عمل المنظار تبين أنه شرقان في (حبة ذرة) كاملة ومستقرة في القصيبة الهوائية اليمني وتم استخراجها بنجاح والحمد لله وقام باجراء العملية.
وكانت الحالة الرابعة لعمل منظار طارئ حضر فجأة أثناء اجراء العمليات اليوم لمريضة تبلغ من العمر 55 سنة وعندما كانت تفطر في الصباح فول وطعمية شرقت في (فحل بصل) طوله 13 سم ودخل كله بالقصبة الهوائية وأدي الي اختناق وزرقة بالوجه حيث تم ادخالها العمليات فورا واستخراج الجسم الغريب بنجاح.

FB_IMG_1674057261163
FB_IMG_1674057261163
FB_IMG_1674057242240
FB_IMG_1674057242240
FB_IMG_1674057253859
FB_IMG_1674057253859
مستشفى بنها الجامعي مستشفى بنها المبادرة الرئاسية محافظ القليوبية تعليم القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يضع الزمالك في ورطة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

الحكومة: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بهذه المناسبة

لممارسة الرذيلة وسط القصب.. حيلة شيطانية أنهت حياة ضحية سوهاج| تفاصيل

أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بسبب برونو سافيو

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

الشيبسي القاتل.. القصة الكاملة لإصابة 44 تلميذًا بتسمم في مدرسة بالجيزة |صور

موضوعات متعلقة

تعليم القليوبية يرفع حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية

مقدار العطاء هو المعيار.. محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لاختيار الأم المثالية

محافظ القليوبية: إنشاء محطة وسيطة لجمع المخلفات الصلبة بتكلفة 36 مليون جنيه

ترشيحاتنا

الشقة بالفرش .. مفاجأة سارة لأهالي الوراق بشأن السكن البديل | فيديو

منافس الزمالك | المريخ السوداني يضم موهبة برازيلية لدوري أبطال أفريقيا

مسئول أوكراني: وزير الداخلية كان متجها لموقع تحت القصف الروسي قبل اغتياله

كيفية استخراج فيش جنائي ورسوم 2023

اتحاد الصناعات: الحكومة نجحت في حل أزمة جميع البضائع العالقة

باحثة تفجّر جدلًا واسعًا| تمثال نصفي لـ رأس نفرتيتي مسروق في ألمانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأثيرات ضارة.. ماذا يفعل الدجاج المقلي بجسم الإنسان؟

بنت خالتك هتاكل كتير وتحسدك.. ياسمين عز تثير الجدل بأسبابها لإلغاء العزومات

بعد إصابة عدد من طلاب الجيزة.. أعراض غير متوقعة للتسمم وطرق العلاج

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية.. العلاقة الزوجية تساهم في الشفاء من مرض النقرس

فيديو

رقم فلكي.. تعرف على سعر تذكرة فوق الخيال لمشاهدة مباراة رونالدو وميسي..فيديوجراف

الشلن والبريزة.. مصروف زمان بيتباع بالدولار | اعرف الحكاية

مفيش قسط لو وقفت على دماغك | الخلافات تشتغل بين مرتضى منصور وكهربا

تحذير من استخدام المضاد الحيوي.. أبرز تصريحات مستشار الرئيس لشئون الصحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

اﻟﻤﺰﻳﺪ