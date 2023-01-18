مستشفى بنها الجامعي ينقذ حياة طفل ابتلع حبة ذرة.. صور

تمكن مستشفى بنها الجامعي في إجراء 4 جراحات لحالات مرضية مختلفة وانقاذ حياتهم.

وقالت إدارة المستشفى أن الحالة الأولي هى إجراء قلب مفتوح (مشاركة القسم في المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار) حالة تغيير صمام ميترالي واصلاح الثلاثي الشرفات و الحالة الثانية هى ورم بالغدة التيموسية بمنتصف الصدر لشابة تبلغ من العمر 27 سنة وتم استئصاله كاملا بفتحة تجميلية ٣ سم فقط وخرج الورم بالكامل (١٠ سم x 5 سم) وتم ارساله للتحليل والتشخيص.

بينما كانت الحالة الثالثة عمل منظار شعب هوائية لطفل يبلغ من العمر سنتين ويتعالج منذ 4 شهور علي أنه حساسية صدر وبعد عمل المنظار تبين أنه شرقان في (حبة ذرة) كاملة ومستقرة في القصيبة الهوائية اليمني وتم استخراجها بنجاح والحمد لله وقام باجراء العملية.

وكانت الحالة الرابعة لعمل منظار طارئ حضر فجأة أثناء اجراء العمليات اليوم لمريضة تبلغ من العمر 55 سنة وعندما كانت تفطر في الصباح فول وطعمية شرقت في (فحل بصل) طوله 13 سم ودخل كله بالقصبة الهوائية وأدي الي اختناق وزرقة بالوجه حيث تم ادخالها العمليات فورا واستخراج الجسم الغريب بنجاح.

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