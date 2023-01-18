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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة لاعب اليد بـ كورونا.. منتخب مصر يستعد بقوة لمواجهة بلجيكا

منتخب مصر لليد
منتخب مصر لليد

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد رجال 2023 المقامة ببولندا والسويد إصابة لاعبين اثنين بفيروس كورونا ضمن بعثتي مصر وبلجيكا قبل المواجهة المرتقبة بينهما غدا في  إطار الدور الرئيسي بمسابقة مونديال اليد.

وأصدرت اللجنة المنظمة للبطولة، بيانا كشفت فيه ان هناك إصابتين بفيروس كورونا لاعب منهما في صفوف منتخب مصر والآخر في صفوف منتخب بلجيكا  دون الكشف عن اسميهما.

وكان منتخب مصر تأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا فى بولندا والسويد، محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا والمغرب وأمريكا.

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد إجراء تعديلات فى مواعيد مباريات منتخب مصر بالدور الرئيسى، حيث يخوض المنتخب أول لقاء أمام بلجيكا الخميس المقبل فى السابعة مساء بدلا من الرابعة والنصف عصرا، ثم يواجه البحرين يوم السبت المقبل فى الرابعة والنصف عصرا بدلا من السابعة مساء، وأخيرا سيلعب أمام الدنمارك يوم الإثنين القادم فى التاسعة والنصف مساء بدلا من الرابعة والنصف عصرا.

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.

وتوجه منتخب اليد إلى السويد الأربعاء الماضى قادما من معسكر فرنسا الذى شهد تحقيق الفوز على التشيك وديا والخسارة أمام صاحب الأرض بفارق هدف.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:
حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –محمد على (سينفين الإسباني)
الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)
الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)
الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)
الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)
صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)
الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى (الأهلى).
 

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