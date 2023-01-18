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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسنّة حاصلة على شهادة محو الأمية: "كان نفسي أقعد على تختة المدرسة"|فيديو

الحاجة زبيدة، الحاصلة
الحاجة زبيدة، الحاصلة على شهادة محو الأمية بعمر 87 عاما

أكدت الحاجة زبيدة، الحاصلة على شهادة محو الأمية بعمر 87 عاما، “انا معايا القلم والورقة ودايما بكتب اي حاجة انا عايزاها في ورقة عشان منساش، وابقى فاكرة الحاجة اللي انا عايزاها”. 

وقالت زبيدة، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن “أبويا كان صعيدي  وكان لديه تصميم على عدم تعليم البنات في ذلك الوقت وتعليم الأولاد فقط ، وانا كان نفسي اتعلم”.

وتابعت الحاصلة على شهادة محو الأمية بعمر 87 عاما، أنه "أنا علمت بناتي الاربعة لحد ما تخرجوا من الجامعات فالتعليم هام جدا لأن الابن والبنت لو جاهل هيتعبوا ابهاتم وامهاتم".

كنت اتمنى اقعد على "التختة" 

وأشارت زبيدة إلى أنه "أنا كنت اتمنى اقعد على "التختة" في المدرسة، حققت حلمي بعد الحصول على شهادة محو الأمية".


 

محو الأمية تفاصيل صدى البلد المدرسة الأمية

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