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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. استنفار أمني لقوات الشرطة لهذا السبب

العراق - علم
العراق - علم

ترأس قائد شرطة الكرخ ببغدد  اللواء الركن الحقوقي" محمد رشيد صالح" المؤتمر الامني بمقر القيادة بحضور مدراء المديريات والاقسام وآمري افواج الطوارئ استعدادا للاحتفالات المرتقبه غدا بالتزامن مع نهائي خليجي 25. 

وأكد القائد على توجيهات وزير الداخلية العراقي بمنع اطلاق العيارات النارية وعدم السماح بذلك مطلقا والقبض على المخالفين. 

كما شدد  على الاستنفار الكامل لجميع تشكيلات شرطة الكرخ ضمن قواطع المسؤولية، وانتشار دوريات نجدة الكرخ في الأزقة والشوارع الفرعية لمنع اطلاق الأعيرة النارية. 

وطالب بضبط المخالفين والقبض على كل من تسول له نفسه الاخلال بالامن والنظام، والقيام بهذا الفعل غير القانوني، وتوعية المواطنين من خلال مكبرات دوريات نجدة الكرخ على الاحتفال بطريقة حضارية والإبلاغ عن مطلقي الأعيرة النارية. 

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