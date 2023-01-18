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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«تنفيذي بني سويف» يستجيب لمطالب المواطنين لإجراء تعديلات وإلغاء وترحيل شوارع بالقرى

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عدداً من  الموضوعات وطلبات من المواطنين، يلتمسون فيها الموافقة على إجراء بعض التعديلات على مقترح خدمات ، وترحيل وإلغاء شوارع بالمخططات التفصيلية في بعض القرى، والتي كان قد تم عرضها على الجهة المعنية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، والتي بدأت بالسلام الوطني، بحضور الدكتور عاصم سلامة  نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والعقيد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، الأستاذة لمياءالعربي مدير المجالس واللجان، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ، ورؤساء الوحدات  المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية

 

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حيث وافق المجلس على طلب مقدم من إحدى  المواطنات لإدارة التخطيط العمراني "متضمناً" التماس بإلغاء ورفع مقترح تعليمي على قطعة أرض تمتلكها  بمساحة 200 متر بناحية الحلابية  مركز بني سويف ،بجانب الموافقة على الطلب المقدم من اثنين من قرية بياض العرب ، يلتمسان فيه  ترحيل شارع معتمد بالمخطط التفصيلي بالقرية بعرض 6 أمتار ليصبح بينهما مناصفة، إضافة إلى الموافقة على طلب مقدم من إحدى السيدات، تلتمس إجراء تعديل على المخطط التفصيلي لقطعة أرض تمتلكها بتزمنت الشرقية مركز بني سويف.  

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