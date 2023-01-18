محافظ بني سويف يناقش مستجدات الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات العام الحالي

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مستجدات الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، والتي تضمنت نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للخطة والاعتمادات الحكومية والذاتية المخصصة للإنفاق والصرف على قطاعات الرصف ، الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، حيث تم استعراض إجمالي الاعتمادات والمنصرف منها والمتبقى وما يتم الصرف منه على تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام.

حيث وجه المحافظ بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات الخطة وفق جدولها وبرنامجها الزمني ، ورفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات ،ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء تلك المشروعات، مع إعداد تقارير بما تم تنفيذه،ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة

جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد"اليوم" ،بحضور:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام ،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،العقيد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة،ولمياءالعربي مدير المجالس واللجان،ومحمد عبد اللطيف إسماعيل مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة،ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية،حيث تم استعراض الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023