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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو نسيتها .. كيفية تغيير كلمة مرور فيسبوك Facebook

فيسبوك Facebook
فيسبوك Facebook

قد تكتشف أحيانا أنك ضغطت على رسالة أو رابط لم يكن يجب عليك أبدا الضغط عليها، حيث يتعرض مستخدمو فيسبوك كثيرا لهذا الأمر وغالبا ما يجدون أنفسهم لا يستطيعون الدخول إلى حساباتهم وأنهم قد فقدوا الوصول إليها بسبب اختراقهم فور الضغط على رابط يحمل محتوى ضار أو خبيث. 

 

وذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية أنه يجب اتباع عدد من الإجراءات المعينة بشكل عام لتأمين الحساب الخاص بهم، لحماية كلمة مرور فيسبوك لعدم اختراقها، وفيما يلي عدد من الخطوات التي يجب اتباعها عند تغيير كلمة مرور فيسبوك أو نسيانها.    

 

كم مرة يجب عليك تغيير كلمة مرور فيسبوك ؟


ونظرًا لأن الكثير من المعلومات الشخصية يتم الاحتفاظ بها على منصة فيسبوك، فأنت بحاجة إلى تغيير كلمة مرورك بانتظام، على الأقل كل ثلاثة أشهر. 

 

وإذا كان هناك أي سبب للاعتقاد بأن حسابك قد تم اختراقه مثل قيام شخص ما بالنشر نيابة عنك ، فيجب عليك التصرف بسرعة لاستعادة السيطرة، ويعد الحفاظ على كلمة مرور جديدة، وإذا كنت لا تستطيع تذكر آخر مرة قمت فيها بتغييرها، فيجب عليك تغيرها حتى لا يتم استغلال بياناتك. 

 

ويجب أن تكون كلمة المرور قوية ، بها أحرف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز، كما يجب أن تحتفظ بكلمة مرورك في مكان آمن ، حتى لا تقلق بشأن نسيانها . 

 

كيفية تغيير كلمة مرور فيسبوك من جهاز الكمبيوتر أو من الويب  

 

  • قم بتسجيل الدخول إلى حساب فيسبوك الخاص بك
    انقر فوق أيقونة الحساب في الجزء العلوي الأيمن من الصفحة ، حيث يجب أن تكون صورة ملفك الشخصي. 
    حدد الإعدادات والخصوصية
    حدد الإعدادات
    من القائمة الموجودة على يسار الشاشة ، حدد الأمان وتسجيل الدخول
    ضمن قسم تسجيل الدخول ، يوجد خيار لتغيير كلمة المرور.
  • انقر فوق الزر تحرير في هذا القسم
    أدخل كلمة المرور الحالية مرة واحدة ، ثم اكتب كلمة المرور الجديدة التي تريد استخدامها مرتين في المناطق المخصصة
    انقر فوق حفظ التغييرات

 

كيفية تغيير كلمة مرور فيسبوك من هاتفك الآيفون 

 

  • افتح تطبيق فيسبوك وتأكد من تسجيل الدخول بالحساب الذي تريد تغيير كلمة المرور الخاصة به
    اضغط على زر قائمة فيسبوك على ثلاثة خطوط أفقية في أسفل اليمين
    اضغط على الإعدادات والخصوصية بالقرب من أسفل الشاشة
    الآن اضغط على الإعدادات بالقرب من الأعلى
    انقر فوق الأمان وتسجيل الدخول ضمن قسم الأمان
    حدد تغيير كلمة المرور
    أدخل كلمة المرور الحالية ، ثم أدخل كلمة المرور الجديدة مرتين للتأكيد في حقول التعديل
    اضغط على حفظ التغييرات

 

كيفية تغيير كلمة مرور فيسبوك من هاتفك الأندرويد 

 

  • افتح تطبيق فيسبوك وتأكد من تسجيل الدخول بالحساب الذي تريد تغيير كلمة المرور الخاصة به
    اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة على شريط التنقل أعلى الشاشة
    اضغط على الإعدادات والخصوصية
    حدد الإعدادات
    حدد الأمان وتسجيل الدخول
    اضغط على تغيير كلمة المرور
    أدخل كلمة المرور القديمة وكلمة المرور الجديدة مرتين للتأكيد في حقول التعديل
    اضغط على حفظ التغييرات

 

كيفية تغيير كلمة مرور فيسبوك في حال نسيانها 

 

  • يجب أن تكون كلمة مرور فيسبوك سهلة بما يكفي لإعادة التعيين طالما كان لديك البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول المتصل بالحساب، ويجب القيام بالآتي :
  • في صفحة فيسبوك الرئيسية ، انقر فوق هل نسيت كلمة المرور؟
    أدخل بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك المرتبط بحسابك
    سيرسل لك فيسبوك رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية قصيرة
  • ويمكنك اتباع التعليمات لتعيين كلمة مرور جديدة من هناك

 

 

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